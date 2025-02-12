В России стартовал эксперимент по переходу на цифровые платежки ЖКХ
Эксперимент по переходу на электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в России начался с Московской области. Об этом сообщает аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«Правительство запустило пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги. С согласия гражданина дублировать такие документы на бумаге не будут. Пилотный проект проводится в Московской области», — говорится в сообщении.
Пилотный проект в Московской области продлится до 1 октября 2025 года. Цифровые платежки будут приходить в личный кабинет на региональном портале госуслуг.
Как сообщил Григоренко, пилотный проект планируется масштабировать на всю страну. Его задача в том, чтобы сделать услуги более гибкими и удобными, отметил вице-премьер. «В результате на региональном портале госуслуг каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платежные документы — на бумаге или в электронном виде», — заключил он.
Как оплачивать ЖКХ без комиссии
на бумаге в разы комфортней
Т.е. отвратительное отношение МОСОБЛЕИРЦ и полный провал в работе с клиентами хотят перенести на всю страну? Решите для начала вопрос по адресу Одинцово, Северная 5к2, 430 с платежками, где все завышают и не учитывают счетчики, или вы хотите так по всей стране?
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Давно пора, ну не нужна мне бумага