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Новости
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В России стартовал эксперимент по переходу на цифровые платежки ЖКХ

Дата публикации: 12 фев 2025
В России стартовал эксперимент по переходу на цифровые платежки ЖКХ

Эксперимент по переходу на электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в России начался с Московской области. Об этом сообщает аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Правительство запустило пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги. С согласия гражданина дублировать такие документы на бумаге не будут. Пилотный проект проводится в Московской области», — говорится в сообщении.

Пилотный проект в Московской области продлится до 1 октября 2025 года. Цифровые платежки будут приходить в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Как сообщил Григоренко, пилотный проект планируется масштабировать на всю страну. Его задача в том, чтобы сделать услуги более гибкими и удобными, отметил вице-премьер. «В результате на региональном портале госуслуг каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платежные документы — на бумаге или в электронном виде», — заключил он.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
А в каком формате удобнее получать квитанции ЖКХ вам?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии4
Г
Галина Ф.
14 фев 2025

на бумаге в разы комфортней

П
Пользователь
13 фев 2025

Т.е. отвратительное отношение МОСОБЛЕИРЦ и полный провал в работе с клиентами хотят перенести на всю страну? Решите для начала вопрос по адресу Одинцово, Северная 5к2, 430 с платежками, где все завышают и не учитывают счетчики, или вы хотите так по всей стране?

Домклик
21 фев 2025

Пользовательздравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в свою РСО. Спасибо, что поделились своим мнением.

Н
Николай Т.
12 фев 2025

Давно пора, ну не нужна мне бумага

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