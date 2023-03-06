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В России предложили включать новостройки в программу капремонта через 5 лет после ввода в эксплуатацию

Дата публикации: 06 мар 2023
В России предложили включать новостройки в программу капремонта через 5 лет после ввода в эксплуатацию

В России предложили пересмотреть сроки включения новостроек в программу капремонта. Движение «Народный жилищный инспектор» направило письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили унифицировать во всех регионах правила и включать новые дома в программу капремонта через 5 лет после их ввода в эксплуатацию. Об этом узнал «КоммерсантЪ».

Сейчас власти каждого региона сами устанавливают сроки включения новостроек в программу. При этом жители более чем половины регионов начинают платить за капремонт в период, когда еще действует срок гарантии от застройщика.

Преждевременное включение дома в программу капремонта может стать основанием для застройщика уклоняться от исполнения своих гарантийных обязательств, пояснил руководитель движения Сергей Креков.

Со стороны собственников квартир в новостройках действительно есть запрос на изменения. По словам генерального директора управляющей компании «Самолет» Андрея Ахинько, часто они не понимают, почему платят за капремонт, поскольку реальных затрат на капремонт в первые годы после сдачи дома не требуется. Вместе с тем, минимальный взнос составляет 24 руб. за 1 кв. м в месяц, то есть собственники квартир в 40 кв. м ежегодно платят около 11,5 тыс. руб.

Не все застройщики согласны с пользой инициативы. Например, в «Инград» прокомментировали, что взносы на капремонт не связаны с гарантийными обязательствами застройщика.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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