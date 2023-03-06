В России предложили включать новостройки в программу капремонта через 5 лет после ввода в эксплуатацию
В России предложили пересмотреть сроки включения новостроек в программу капремонта. Движение «Народный жилищный инспектор» направило письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили унифицировать во всех регионах правила и включать новые дома в программу капремонта через 5 лет после их ввода в эксплуатацию. Об этом узнал «КоммерсантЪ».
Сейчас власти каждого региона сами устанавливают сроки включения новостроек в программу. При этом жители более чем половины регионов начинают платить за капремонт в период, когда еще действует срок гарантии от застройщика.
Преждевременное включение дома в программу капремонта может стать основанием для застройщика уклоняться от исполнения своих гарантийных обязательств, пояснил руководитель движения Сергей Креков.
Со стороны собственников квартир в новостройках действительно есть запрос на изменения. По словам генерального директора управляющей компании «Самолет» Андрея Ахинько, часто они не понимают, почему платят за капремонт, поскольку реальных затрат на капремонт в первые годы после сдачи дома не требуется. Вместе с тем, минимальный взнос составляет 24 руб. за 1 кв. м в месяц, то есть собственники квартир в 40 кв. м ежегодно платят около 11,5 тыс. руб.
Не все застройщики согласны с пользой инициативы. Например, в «Инград» прокомментировали, что взносы на капремонт не связаны с гарантийными обязательствами застройщика.