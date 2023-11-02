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В России хотят ввести новые тарифы на электроэнергию

Дата публикации: 02 нояб 2023
В России хотят ввести новые тарифы на электроэнергию

Правительство РФ решило изменить тарифы на электроэнергию, а также побудить региональные власти к переходу на новые. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

«Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления. Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения)», — поясняет газета.

Альтернативный вариантном будет субсидирование тарифа для населения из региональных бюджетов.

Отмечается, что с 2024 года почти все регионы при новых тарифах выйдут за пределы установленного лимита субсидии. На данный момент рост тарифов для населения сдерживают, поэтому они — ниже экономически обоснованного уровня.

Часть нагрузки планируется перевести на бизнес. А лимит перекрестного субсидирования можно увеличивать с помощью специальной формулы, разработанной ФАС.

«Уровень субсидии можно будет индексировать на уровень инфляции, а также на коэффициент прироста объемов потребления энергии населением», — сообщает издание, уточнив, что конечную стоимость определят региональные тарифные органы.

Меру хотят начать использовать с 1 января 2024 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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