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В Москве рекордно вырос спрос на «вторичку»
Дата публикации: 17 янв 2024
Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке Москвы в 2023 году увеличилось на 31,9% по сравнению с 2022-м, достигнув почти 175 тыс. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.
«В январе-декабре 2023 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 174 952 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный показатель на 31,9% больше результата 2022 года (132 637)», — говорится в сообщении.
Также он на 2,4% превышает рекордный результат 2021 года (почти 171 тыс.)
В декабре 2023 года управление зарегистрировало 14,8 тыс. сделок купли-продажи жилья, это на 3,4% меньше, чем в ноябре.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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