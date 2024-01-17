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Новости
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В Москве рекордно вырос спрос на «вторичку»

Дата публикации: 17 янв 2024
В Москве рекордно вырос спрос на «вторичку»

Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке Москвы в 2023 году увеличилось на 31,9% по сравнению с 2022-м, достигнув почти 175 тыс. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.

«В январе-декабре 2023 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 174 952 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный показатель на 31,9% больше результата 2022 года (132 637)», — говорится в сообщении.

Также он на 2,4% превышает рекордный результат 2021 года (почти 171 тыс.)

В декабре 2023 года управление зарегистрировало 14,8 тыс. сделок купли-продажи жилья, это на 3,4% меньше, чем в ноябре.

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Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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