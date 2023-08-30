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В Госдуме предложили ввести выплаты для сбора детей в школу

Дата публикации: 30 авг 2023
В Госдуме предложили ввести выплаты для сбора детей в школу

Депутаты предлагают выделять деньги из бюджета на подготовку детей к школе. Об инициативе сообщили в комитете Госдумы по просвещению, пишут «Известия».

В обращении к Михаилу Мишустину предлагается выплачивать по 26 000 рублей, а в некоторых регионах выплата увеличится до 30 000 рублей.

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится всё тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — сказала первый зампред комитета Яна Лантратова.

Зампред комитета также напомнила, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по прогнозам инфляция снизится к следующему году. До этого, пока цены растут, семьям нужно оказать существенную поддержку.

Также в предложении подчёркивается, что выплаты планируется осуществлять ежегодно с августа по декабрь.

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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