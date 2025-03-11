В ЦБ ожидают роста цен на новостройки в 2025 году ниже инфляции
Цены на первичное жилье в России в этом году могут увеличиваться ниже инфляции ввиду ограниченного спроса. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О проектном финансировании строительства жилья в IV квартале 2024 года».
«Можно ожидать, что в 2025 году темп роста цен будет в среднем ниже уровня инфляции из-за ограниченного спроса», — говорится в материалах.
По данным ЦБ, в четвертом квартале 2024 года рост номинальных цен на первичку замедлился до 1,6% (с 2,3% в третьем квартале). Вместе с тем с корректировкой на инфляцию недвижимость подешевела на 2,3%.
Как отмечается в материалах Центробанка, объемы нераспроданного жилья продолжили увеличиваться за счет новых проектов, которых еще нет в продаже. Они оцениваются в 79 млн «квадратов». Регулятор предупреждает: на фоне снижения спроса вывод такого количества лотов на рынок может привести к избыточному предложению.
Что будет с ценами на новостройки весной 2025 года
Да ладно, нужно еще больше поднять цены на квартиры, чтобы за квартиру, купленную в ипотеку, стоимостью 8 миллионов рублей нужно было бы заплатить не 30 миллионов , а 50)))) Народу деньги же девать некуда)))
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