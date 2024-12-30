Треть москвичей назвали Новый год лучшим временем для новоселья
Каждый третий житель Москвы из числа опрошенных считает, что лучше всего праздновать новоселье в Новый год. Таковы результаты исследования девелопера Unikey.
Как пишет «Российская газета», аналитики опросили жителей Москвы, которые являются потенциальными покупателями жилья. Так, 32% из них уверены, что самая праздничная атмосфера для новоселья может быть только в Новый год.
Примерно столько же респондентов — 30% — высказали противоположное мнение. Они считают наиболее подходящим сезоном лето. 21% москвичей выбрали весну, 11% — зиму, но предпочли бы разделить два события и отметить Новый год и новоселье отдельно. И лишь 5% назвали лучшим сезоном для этого осень.
Как показало исследование, более половины (53%) респондентов верят в новогоднее чудо и готовы к неожиданным сюрпризам, в том числе от застройщиков. Так, 63% опрошенных ожидают от девелоперов скидки, 40% хотели бы сертификат на отделочные материалы, 39% — бытовую технику.
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