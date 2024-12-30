Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
267

Треть москвичей назвали Новый год лучшим временем для новоселья

Дата публикации: 30 дек 2024
Треть москвичей назвали Новый год лучшим временем для новоселья

Каждый третий житель Москвы из числа опрошенных считает, что лучше всего праздновать новоселье в Новый год. Таковы результаты исследования девелопера Unikey.

Как пишет «Российская газета», аналитики опросили жителей Москвы, которые являются потенциальными покупателями жилья. Так, 32% из них уверены, что самая праздничная атмосфера для новоселья может быть только в Новый год.

Примерно столько же респондентов — 30% — высказали противоположное мнение. Они считают наиболее подходящим сезоном лето. 21% москвичей выбрали весну, 11% — зиму, но предпочли бы разделить два события и отметить Новый год и новоселье отдельно. И лишь 5% назвали лучшим сезоном для этого осень.

Как показало исследование, более половины (53%) респондентов верят в новогоднее чудо и готовы к неожиданным сюрпризам, в том числе от застройщиков. Так, 63% опрошенных ожидают от девелоперов скидки, 40% хотели бы сертификат на отделочные материалы, 39% — бытовую технику.

Материалы по теме:

Чек-лист: как подготовиться к переезду в новую квартиру

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А какой идеальный момент для новоселья для вас?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Актуальное

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
сегодня 11:00
1K
Квартира в Москве за 5 млн рублей: подборка самых бюджетных новостроек в столице и области
вчера 12:00
1K
В России ускорят получение маткапитала
вчера 10:05
502
В Минстрое призвали застройщиков не поднимать цены на жилье
вчера 08:29
835
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал