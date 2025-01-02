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Как россияне будут отдыхать в 2025 году

Дата публикации: 02 янв 2025
Как россияне будут отдыхать в 2025 году

В этом году россиян ждут 118 нерабочих дней, включая выходные и праздничные. Рассказываем, на какие именно даты они выпадают.

Итак, на новогодние праздники россияне отдыхают 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. К слову, за ними последуют два рабочих дня — 9, 10 января (четверг и пятница), а затем — два обычных выходных.

Следующие нерабочие дни будут 22 и 23 февраля, при этом они выпадают на субботу и воскресенье, как 8 и 9 марта.

На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Кроме этого, выходные дни ждут граждан 12-15 июня и 2-4 ноября, а еще 31 декабря.

Рабочая суббота в 2025 году будет только одна — 1 ноября.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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