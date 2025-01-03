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Пенсии 38,6 млн россиян увеличили на 7,3%

Дата публикации: 03 янв 2025
Пенсии 38,6 млн россиян увеличили на 7,3%

Страховые пенсии 38,6 млн российских пенсионеров с 1 января 2025 года проиндексировали на 7,3%. Об этом сообщает Социальный фонд России (СФР).

«Всего январская индексация затронула 38,6 млн пенсионеров. Среди них 31,5 млн неработающих, их средний размер пенсии вырос в результате индексации на 1,9 тыс. руб. и составил 24,4 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Вместе со страховой пенсией по старости повысили страховые пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Кроме этого, как напомнили в СФР, с 2025 года в России возобновили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Так, средний размер их пенсии по старости вырос почти на 1,7 тыс. руб., составив около 20,9 тыс. руб.

Также на 7,3% увеличили:

  • стоимость индивидуального пенсионного коэффициента — со 133,05 руб. до 142,76 руб.;
  • размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — с 8 134,88 руб. до 8 728,73 руб.
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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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