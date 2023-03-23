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Новости
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Свыше полумиллиона семей в России приобрели новое жильё по семейной ипотеке

Дата публикации: 23 мар 2023
Свыше полумиллиона семей в России приобрели новое жильё по семейной ипотеке

Более 500 тыс. семей воспользовались семейной ипотекой для приобретения нового жилья с момента запуска программы в январе 2018 года. В общей сложности выдано кредитов почти на 2 трлн рублей, сообщили в ДОМ.РФ.

По данным ДОМ.РФ, чаще всего льготную ипотеку оформляют семьи из Московской области (57,9 тыс. кредитов), Москвы (57,2 тыс.), Санкт-Петербурга (42,5 тыс.), Краснодарского края (30,1 тыс.), Тюменской области (22,3 тыс.), Татарстана (20,1 тыс.), Свердловской области (19,4 тыс.), Башкортостана (15,8 тыс.), Новосибирской области (15,5 тыс.) и Ленинградской области (14,1 тыс.).

На долю семейной ипотеки среди всех льготных программ приходится уже более 48% по количеству кредитов и 47% по сумме.

Семейная ипотека стала самой востребованной льготной программой среди россиян в феврале — выдачи по ней с января выросли в 1,8 раза, до 100 с 56 млрд рублей, сообщали в Центробанке.

Семейная ипотека стала доступнее

Ранее СберБанк начал принимать заявки по семейной ипотеке на новых условиях. В марте этого года Правительство России программу: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке либо построить жилой дом.

Кроме того, с 1 января 2023 года программа семейная ипотека была улучшена: возможность оформить ипотеку получили семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. До этого программа распространялась только на семьи, где дети родились в 2018 году и позже либо есть ребёнок с инвалидностью.

Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости жилья. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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