Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Свыше 4,6 миллиарда рублей выделят в России на строительство жилья в сёлах

Дата публикации: 19 июн 2023
Свыше 4,6 миллиарда рублей выделят в России на строительство жилья в сёлах

Правительство России выделит более 4,6 млрд рублей на строительство жилья и инфраструктурные проекты в селах в 2023 году.

«Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия, Удмуртия, Архангельская, Владимирская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Сахалинская и Ярославская области», — говорится в постановлении правительства.

Планируется, что на выделенные средства построят новые дома культуры, детские сады, школы и спортивные сооружения, модернизируют коммунальную инфраструктуру в 23 населенных пунктах, где живут более 88 тыс. человек. Помимо этого, свыше 400 домов предоставят нуждающимся в улучшении жилищных условий россиянам. Отдельная графа расходов — ремонт дорог, строительство инфраструктуры для газо- , водо- и электроснабжения.

Читайте также: Переезд за город — плюсы и минусы жизни в деревне

Сельская ипотека

В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий в России есть сельская ипотека — это льготная ипотечная программа, которая начала работать в России весной 2020 года. Процентная ставка по сельской ипотеке составляет не более 3% годовых. Кредит можно получить на покупку или строительство жилого дома на сельских территориях.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, сумма кредитования — до 5 млн рублей.

Приём заявок на ипотеку по программе возобновляется после получения субсидий от Минсельхоза.

Читайте также: Сельская ипотека: ответы на популярные вопросы

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Kaк купить земельный участок
130K
Как присвоить почтовый адрес дому и земельному участку
73K
Личный опыт: как переехать жить в деревню
15K
Дом в деревне: как грамотно купить и оформить жильё за городом
22K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
26
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
855
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал