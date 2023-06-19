Свыше 4,6 миллиарда рублей выделят в России на строительство жилья в сёлах
Правительство России выделит более 4,6 млрд рублей на строительство жилья и инфраструктурные проекты в селах в 2023 году.
«Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия, Удмуртия, Архангельская, Владимирская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Сахалинская и Ярославская области», — говорится в постановлении правительства.
Планируется, что на выделенные средства построят новые дома культуры, детские сады, школы и спортивные сооружения, модернизируют коммунальную инфраструктуру в 23 населенных пунктах, где живут более 88 тыс. человек. Помимо этого, свыше 400 домов предоставят нуждающимся в улучшении жилищных условий россиянам. Отдельная графа расходов — ремонт дорог, строительство инфраструктуры для газо- , водо- и электроснабжения.
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Сельская ипотека
В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий в России есть сельская ипотека — это льготная ипотечная программа, которая начала работать в России весной 2020 года. Процентная ставка по сельской ипотеке составляет не более 3% годовых. Кредит можно получить на покупку или строительство жилого дома на сельских территориях.
Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, сумма кредитования — до 5 млн рублей.
Приём заявок на ипотеку по программе возобновляется после получения субсидий от Минсельхоза.