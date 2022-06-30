Личный опыт: как переехать жить в деревню
Свежий воздух, зеленеющие поля и леса, речки, в которых можно купаться и ловить рыбу, овощи с собственной грядки, спокойная размеренная жизнь… Всё больше горожан оставляют город и переезжают в деревню — на постоянное место жительства. Так, по данным международной исследовательской организации Urban Land Institute, три года назад в сельскую местность уехало около 50 тысяч москвичей (для сравнения: из провинции в столицу в этот период переселилось 100 тысяч россиян).
После пандемии эта тенденция усилилась. Горожане покупают в деревнях дома, сажают огороды, заводят кур и коз, а самые смелые — даже коров и лошадей. Почему их тянет в село? О плюсах и минусах деревенской жизни Домклик рассказала москвичка Евгения Кирюхина, которая уже восьмой год живёт с семьёй в одном из посёлков Тверской области.
«Это звучит несколько романтично, но в деревне: небо — твоё, лес — твой, река —твоя, земля — твоя. Чувствуешь, что ты хозяин! А в городе твой только кусок воздуха над одним соседом и под другим», — описывает ощущения от переезда в частный дом коренная москвичка Евгения Кирюхина.
Жене — тридцать девять. Она родилась и выросла в столице. Окончила педагогический институт, а затем получила специальность медсестры и сейчас работает в 1-й Градской больнице, но обо всём по порядку.
Причины переезда в деревню
До 2015 года Женя с мужем и тремя детьми жила в Марьине, в городской квартире. Обычная московская семья: супруг Жени, Алексей, работал врачом, сама она сидела с детьми, которым на тот момент было шесть, три и два года. По выходным все вместе ходили в кино, в зоопарк, в ТЦ за покупками.
Но была и проблема. Старший сын Петя страдал тяжёлой формой аллергии, которая перешла в астму. «Мы с ним с раннего детства наблюдались у врачей, — рассказывает Женя. — Но астма не контролировалась никакими препаратами. Петя был бледный, худой, питание не усваивалось».
И тогда было принято решение переехать из Москвы на чистый воздух — в деревню. «Мы искали дом, который находится не ближе 60 километров от ближайших промышленных производств. Нужен был дом в хорошем состоянии, чтобы сразу заехать и жить, — рассказывает Женя. — Я пересмотрела массу сайтов, в итоге нашла неплохой вариант и вышла на риелтора в Торжке(варианты домов подбирала на Домклик)».
С Тверской областью Женю ничего не связывало, она даже в Твери на тот момент была всего один раз проездом. Но дом ей понравился: панельный, трехкомнатный, 85 квадратных метров, в деревне Дудорово, ровно на полпути между двумя старинными тверскими городками — Старицей и Торжком. Дом отапливался дровяным котлом, имелись водопровод и канализация. Участок 16 соток. Рядом лес, большое озеро, старинная усадьба Ладьино. Дом Женя приобрела на материнский капитал (453 000 рублей в 2015 году), а участок помогла купить крёстная, дав 150 000 рублей.
С какими трудностями пришлось столкнуться
«Первое, что мы сделали, переехав в деревню, — провели интернет. И оказались правы, видео обычных людей о жизни в деревни стали главными нашими советчиками», — вспоминает Женя. Жизнь в селе мало напоминала городскую. Дом топился дровами, которые надо было колоть, продукты можно было купить только в автолавке, которая приезжала дважды в неделю. Алексей ничего не умел делать по хозяйству и учился всему с нуля. Жене было чуть проще: в детстве она летом жила на даче в Кратово и знала хотя бы, как топить печь.
Трудности Женю не испугали. Она развела огород, где растила картофель, морковку, зелень, помидоры и огурцы. Поставила теплицу и сарай. Завела уток, кур, гусей и даже корову, чтобы у детей всегда было свежее молоко. «Корову звали Милка, мы купили её у друзей в Кувшиново, — рассказывает Женя. — Что только мы с ней не пережили! При этом она была весёлая и добрая корова —лизала нас шершавым языком, дети с ней играли, таскали ей сено».
Жители Дудорово сначала относились к москвичам настороженно. Спрашивали: «Надолго к нам?» Или недоумевали: «Зачем вы уехали из Москвы?» При этом, например, обращались к Жене за медицинской помощью. «Я лечила ожоги, ставила капельницы, делала перевязки и уколы — словом, выполняла все назначения, чтобы людям не ездить лишний раз в город, — поясняет Женя. — Как только в деревне узнали, что я медсестра, тропа ко мне не зарастала».
Но главное — здоровье старшего сына заметно поправилось. «Большую часть лекарств мы отменили. Петя пошёл в местную школу, — рассказывает Женя. — Младшие дети Даша и Ваня тоже стали на домашнем молоке пухлые и румяные. Я была очень горда собой — у меня была цель, и я её добилась!»
Муж Жени, напротив, трудно приспосабливался к новой жизни. Он работал в Москве в больнице вахтовым методом и в Дудорово приезжал на два-три дня после дежурств. К деревне он относился как к даче — месту, где нужно отдыхать. Для него слабым звеном оказалась логистика. Например, ему не нравилось, что до ближайшего магазина надо добираться на машине, так как привык к городским супермаркетам в шаговой доступности. Женя же восприняла деревенскую жизнь как работу: «Я приноровилась к тому, что в шаговой доступности нет магазина: научилась варить творог, делать сыр, у меня был большой огород. Местные жители даже покупали у меня молоко, яйца и помидоры».
В 2017 году дом в Дудорово сгорел. «Пожар случился рано утром. Мы с детьми выскочили из дома, в чем спали», — вспоминает Женя. До приезда пожарных бороться с огнем помогали соседи. Как позже выяснилось, в одной из розеток произошло короткое замыкание. Бетонные стены уцелели, но внутри всё выгорело. «Могу дать только совет, что есть фундаментальные вещи, на которые нужно обращать внимание в доме. Электричество — первая из них».
«После пожара местные власти спросили нас, останемся ли мы в деревне. Мы ответили: да. И тогда нам выделили бетонный «коттедж», принадлежавший колхозу», — продолжает Женя. Однако новый дом оказался неприспособлен для жилья, и тогда Женя еще раз круто поменяла жизнь. К этому времени она уже перевезла в деревню маму, а после пожара вышла на работу, взяла кредит и в 2019 году купила в соседнем селе Высокое участок в 16 соток, на котором стоят два дома — один кирпичный, двухэтажный, с гаражом, а другой — старинный, деревянный, с мезонином.
Плюсы и минусы деревенской жизни
«Сейчас наша жизнь устроена так: я всю неделю работаю в Москве, а мама на хозяйстве. Высокое — большое село, маме там легче: магазины, аптека, почта — всё рядом. Дети учатся в местной школе. На выходные я приезжаю, и мы вместе отправляемся куда-нибудь: зимой — на каток, летом — по музеям. Очень любим праздники — часто ездим на фольклорную площадку в музей деревянного зодчества на реке Тверца в Василёво или в карельский дом в Чашково», — рассказывает Женя.
Неудобство у Жени вызывает только тяжёлая работа — привозить газ в баллонах, дрова и уход за трубами, которые периодически приходится проверять и варить. Здесь Женя однозначно дает совет изначально взвесить все «за» и «против» и понимать, какими именно вы хотите видеть коммуникации — готовы ли вы колоть дрова и думать о пополнении газовых баллонов, возможно ваш вариант не дом в деревне, а более продвинутый с точки зрения отопления и коммуникаций дом в дачном поселке. Об этом советует думать заранее, потому что монотонная тяжёлая работа кому-то «в кайф и по плечу, а у кого-то со временем вызовет раздражение».
Принято считать, что жить в деревне дешевле, чем в городе. Однако Женя уверяет, что бюджеты сопоставимы. В Москве она больше тратила на квартплату, электроэнергию и продукты. В деревне есть, например, расходы на дрова. К тому же и дом, и участок постоянно требуют заботы. Так, в одном из двух домов Женя сделала полный ремонт: обустроила кухню и ванну как в городской квартире, перестелила в комнатах полы. На очереди забор, нынешний такой старый, что прибит палками к бане, чтобы не свалиться — всегда есть на что потратить деньги. Зато часть продуктов свои и дешевле, поэтому в целом приспосабливаешься.
Оглядываясь на семь прожитых в деревне лет, Женя признает, что в деревенской жизни немало минусов. Из основных — отсутствие качественной медицинской помощи и проблемы с логистикой. Если нет машины, добраться до города почти невозможно.
Но плюсы, на её взгляд, всё равно перевешивают.
Во-первых, это свобода: «Мои дети вольные по сравнению с детьми московских друзей. Они целый день на улице. Гоняют на великах, плавают в речке, возятся с живностью. Бросают одежду в стирку, моют руки и садятся ко столу».
Во-вторых, столько навыков, сколько Женя получила в деревне, она бы не получила нигде: «Самое крутое, что я делала, это меняла в машине бензонасос и помогала чинить крышу, когда та внезапно потекла. К тому же с собственным авто многие проблемы уже решать легко.»
Но самое важное — здоровье. На свежем воздухе даже Женина мама стала чувствовать себя лучше. В свои шестьдесят семь лет она постройнела, ездит на велосипеде, зимой катается на коньках. О Пете и говорить нечего — он вырос в крепкого парня, который может и дров наколоть, и петуха в загоне поймать. Бронхиальная астма его больше не мучает, из аллергии осталась только небольшая реакция на цветение весной.
Решение переехать в деревню Женя считает правильным
«Из всех решений в жизни решение приобрести профессию медсестры, родить детей и переехать в деревню оказались самыми правильными», — уверена Женя.
Неудивительно, что у неё много планов на будущее. Этим летом она хочет утеплить комнаты в каменном доме и окончательно отремонтировать крышу в деревянном. И при первой возможности собирается завести овец и гусей. «Когда мы жили в Дудорово, покупали у соседей баранину, мясо было очень вкусным. А два гуся косят десять соток лучше любой газонокосилки», — смеётся Женя.
Женя твёрдо решила: отдаст все кредиты и найдёт работу поближе к Высокому — фельдшером в сельском медпункте или учителем. Старшие дети, напротив, как и местная молодежь, планируют из деревни со временем уехать получать образование. Пете в скором времени нужно поступать в вуз (он мечтает об истфаке или сфере IT), Даше пока просто нравится город с его магазинчиками и парикмахерскими. Зато младший, Ваня, — совершенно земельный человек. «Он играет с курами, как с собачкой или котами, — улыбается Женя. — И единственный, кто всегда говорит, что свои огурцы и помидоры вкуснее покупных».
А еще он всегда спрашивает, достанется ли ему, когда он вырастет, дом в Высоком. И мама это ему уже обещала.