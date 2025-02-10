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Новости
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Соцработникам в Подмосковье повысили выплату за аренду жилья

Дата публикации: 10 фев 2025
Соцработникам в Подмосковье повысили выплату за аренду жилья

Социальные работники в Московской области теперь могут получить в качестве компенсации за аренду квартиры до 20-30 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.

«Наши специалисты, которые ухаживают и заботятся о наиболее уязвимых категориях жителей, порой сами нуждаются в поддержке. Мы понимаем, что компенсация за аренду жилья стала особенно востребованной среди социальных работников — уже более 300 сотрудников пользуются этой мерой. С этого года мы приняли решение увеличить размеры выплат», — цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Кирюхина.

Ранее размер льготы составлял 20 тыс. руб., теперь — 20-30 тыс. руб. в зависимости от удаленности округа и стоимости аренды. Если в социальном учреждении работают оба супруга, то эта сумма будет варьироваться от 30-45 тыс. руб. До этого они могли получить 30 тыс. руб.

Такая мера поддержки доступна в том числе тем, кто работает в учреждениях социальной сферы недавно. Подать заявление на компенсацию за аренду жилья можно на портале госуслуг Подмосковья.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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