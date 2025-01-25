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Собрания жильцов в Подмосковье переводят в онлайн

Дата публикации: 25 янв 2025
Собрания жильцов в Подмосковье переводят в онлайн

Власти Подмосковья в этом году планируют перевести в электронный формат собрания собственников в половине многоквартирных домов региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

ОСС будут проходить в системе ГИС ЖКХ.

«В Подмосковье более 47 тыс. МКД, обслуживанием которых занимаются порядка 850 частных и муниципальных управляющих компаний. Переход на электронное голосование собственников позволит исключить фальсификацию протоколов, а следовательно и возможность незаконной смены управляющей организации (УО)», — говорится в сообщении.

Эксперимент по переходу на электронное голосование ранее провели в ряде муниципалитетов Московской области, теперь власти решили запустить пилотный проект. И до конца года его хотят распространить более чем на половину МКД региона. Список домов составят на основе следующих критериев:

  • наличие заявок на смену управляющей компании в 2023-2024 годах;
  • наличие жалоб на работу УК (более 10 в год);
  • площадь (более 5 тыс. кв. м) или год постройки дома (2000+).

Участвовать в голосовании можно четырьмя способами:

  • в системе ГИС ЖКХ;
  • в мобильном приложении «Госуслуги. Дом»;
  • передав бланк администратору, который внесет данные в систему (его может выбрать УК, а также жители дома из числа собственников);
  • через МФЦ.
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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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