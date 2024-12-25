Сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в России — исследование Домклик
Аналитики Домклик изучили объявления о продаже жилья на «вторичке» на Домклик и сделали подборку самых дорогих квартир. Все они находятся в Москве и стоят более 1 млрд руб.
Недвижимость сконцентрирована в центре города и отличается большими пространствами: площадь жилья варьируется от 400 до 900 квадратных метров.
Самые дорогие квартиры в России
Лидер рейтинга — масштабный пентхаус с террасами в клубном доме «Гранатный Палас», который находится в тихом престижном районе Патриарших прудов. Пентхаус расположен на 8 этаже, его площадь — 900 кв.м., без ремонта.
В комплексе предусмотрен собственный фитнес-клуб, бассейн, SPA зона, салон красоты, библиотека, детская игровая комната. Придомовая территория благоустроена и находится под охраной. Цена лота составляет 3,5 млрд рублей. В эту стоимость входит 4 машиноместа, общей площадью 58 кв.м.
На втором месте — шестикомнатная квартира в Бутиковском переулке стоимостью 1,7 млрд рублей. Площадь жилья — 400 кв. м, сделан свежий ремонт. Планировка квартиры предусматривает отдельную детскую зону с 3 спальнями, ванными и гардеробной, а также игровой зоной.
В зоне для родителей находится мастер спальня с ванной комнатой и гардеробной, а также кабинет. Из парадной гостиной открывается вид на Москву реку.
На третьем месте — двухуровневая квартира в клубном доме в Молочном переулке. Ее площадь составляет 530 кв. м., стоимость — 1,5 млрд рублей, в эту цену включено также 2 машиноместа в подземном паркинге.
В квартире сделан ремонт в современном стиле с применением дорогих материалов, интегрирована система «умный дом», а также есть лифт. В квартире 4 спальни, гостиная-кухня, кабинет, бильярдная, комната свободного назначения, комната для персонала, 4 санузла. Есть терраса с зоной барбекю и балкон.
Следующий лот расположен на улице Ефремова, это двухэтажный таунхаус с новым дизайнерским ремонтом. Площадь жилья — 550 квадратных метров, стоит оно 1,3 млрд руб. Предусмотрен отдельный вход с улицы Ефремова и участок земли, примыкающий к таунхаусу.
На первом уровне находится кухня-гостиная со столовой зоной, мастер-спальня c санузлом и гардеробной, гостевая спальня с санузлом и гардеробной, просторный холл и гостиная комната. На втором этаже — 3 спальни с отдельными санузлами.
Замыкает пятерку лидеров двухуровневый пентхаус в Хамовниках, общей площадью 484 кв. м. Его стоимость составляет 1,2 млрд рублей, в эту цену входит 3 машиноместа. Отделка выполнена в классическом стиле с использованием качественных материалов.
На первом уровне расположены холл, просторная гостиная, кухня, гостевой санузел. На втором уровне находятся 3 спальни, а также гостевая спальня. По всему периметру квартиры проходит терраса с видом на парк Трубецких.
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