Скидки на новостройки, взлет «вторички» и другие новости — главное за неделю
- 🎉 Домклик дарит скидки до 25% на новостройки и до 1% на ипотеку в честь дня рождения Сбера 11 и 12 ноября
- Программу материнского капитала продлили до 2026 года
- Ипотечные клиенты Сбера могут взять потребительский кредит по сниженной ставке
- Как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 — аналитика Домклик
- Россияне стали предпочитать «вторичку» новостройкам
- Ставку по ипотеке Сбера снизили 10 тысяч клиентов
- Домклик признан лучшим сервисом ипотеки в России
1. 🎉 Домклик дарит скидки до 25% на новостройки и до 1% на ипотеку в честь дня рождения Сбера 11 и 12 ноября
Самый выгодный «Зелёный день» проходит 11 и 12 ноября 2022 года в честь 181-го дня рождения Сбера.
В эти дни на Домклик действуют уникальные скидки до 25% на квартиры от застройщиков в более чем 500 ЖК по всей России — при покупке как в ипотеку, так и за свои деньги. А еще вы можете получить скидку на ставку по ипотеке Сбера до 1% при бронировании квартиры на Домклик.
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2. Программу материнского капитала продлили до 2026 года
В России продлили программу материнского капитала до 2026 года. Сумма маткапитала в 2023 году будет больше прежней на 60 000 рублей и составит почти 590 000 рублей за рождение первенца. А выплата за второго ребёнка — около 780 000 рублей.
Материнский капитал можно использовать для покупки жилья без ипотеки, когда ребенку, с рождением которого возникло право на получение субсидии, исполнится 3 года. Также его можно использовать как первый взнос и для досрочного погашения ипотеки. Кстати, отцы тоже могут получить материнский капитал: такое право возникло с 2022 года.
Как погасить ипотеку материнским капиталом
3. Ипотечные клиенты Сбера могут взять потребительский кредит по сниженной ставке
Теперь клиенты, взявшие ипотеку в Сбере, могут оформить потребительский кредит по ставке до 2% ниже обычной.
На обустройство новой ипотечной квартиры тоже нужны деньги — пониженная процентная ставка по нецелевому кредиту поможет обустроить новое жилье фактически сразу после его приобретения: сделать ремонт, купить мебель и бытовую технику.
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4. Как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 — аналитика Домклик
Аналитики Домклик выяснили, как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 года. Число выдач ипотечных кредитов по стране сократилось на 2,4% за месяц. При этом события конца сентября в меньшей степени сказались на покупательской активности в крупных регионах с населением около 4 млн человек, а вот в отдаленных и менее населенных — фиксируется более серьезное сокращение спроса.
Самой востребованной среди клиентов Сбера остаётся программа «Господдержка», которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 6,3%.
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5. Россияне стали предпочитать «вторичку» новостройкам
Аналитики Домклик изучили структуру ипотечных кредитов за октябрь 2022 год и зафиксировали существенное перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. Так, доля сделок на первичном рынке по стране за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном увеличилась на 3,4%.
В частности, падение спроса на новостройки наблюдается в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
Подобрать квартиру во «вторичке»
6. Ставку по ипотеке Сбера снизили 10 тысяч клиентов
В июле Сбер запустил программу рефинансирования для тех, кто взял ипотеку в марте-мае 2022 года по ставке 13,9% годовых. Ставку можно было снизить один раз — до уровня ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» плюс 1%.
Благодаря этому 10 тысяч клиентов снизили свою ставку на 1,5–10,6 процентных пункта. Общий объём рефинансированной задолженности превысил 18,2 млрд рублей.
7. Домклик признан лучшим сервисом ипотеки в России
Домклик стал лучшим сервисом в России для подачи заявок на ипотеку, а ипотека от СберБанка — лучшим ипотечным сервисом в стране по результатам исследования аналитической компании YES GROUP.
Клиенты Сбера отметили качество работы и расположение ипотечных отделений банка, скорость одобрения заявок и проверки страховых полисов.