Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
5 мин
49K

Скидки на новостройки, взлет «вторички» и другие новости — главное за неделю

Дата публикации: 11 нояб 2022
Скидки на новостройки, взлет «вторички» и другие новости — главное за неделю
Содержание

1. 🎉 Домклик дарит скидки до 25% на новостройки и до 1% на ипотеку в честь дня рождения Сбера 11 и 12 ноября

Самый выгодный «Зелёный день» проходит 11 и 12 ноября 2022 года в честь 181-го дня рождения Сбера.

В эти дни на Домклик действуют уникальные скидки до 25% на квартиры от застройщиков в более чем 500 ЖК по всей России — при покупке как в ипотеку, так и за свои деньги. А еще вы можете получить скидку на ставку по ипотеке Сбера до 1% при бронировании квартиры на Домклик.

Подробнее о специальных предложениях в Зеленый день

2. Программу материнского капитала продлили до 2026 года

В России продлили программу материнского капитала до 2026 года. Сумма маткапитала в 2023 году будет больше прежней на 60 000 рублей и составит почти 590 000 рублей за рождение первенца. А выплата за второго ребёнка — около 780 000 рублей.

Материнский капитал можно использовать для покупки жилья без ипотеки, когда ребенку, с рождением которого возникло право на получение субсидии, исполнится 3 года. Также его можно использовать как первый взнос и для досрочного погашения ипотеки. Кстати, отцы тоже могут получить материнский капитал: такое право возникло с 2022 года.

Как погасить ипотеку материнским капиталом

3. Ипотечные клиенты Сбера могут взять потребительский кредит по сниженной ставке

Теперь клиенты, взявшие ипотеку в Сбере, могут оформить потребительский кредит по ставке до 2% ниже обычной.

На обустройство новой ипотечной квартиры тоже нужны деньги — пониженная процентная ставка по нецелевому кредиту поможет обустроить новое жилье фактически сразу после его приобретения: сделать ремонт, купить мебель и бытовую технику.

Рассчитать кредитный потенциал

4. Как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 — аналитика Домклик

Аналитики Домклик выяснили, как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 года. Число выдач ипотечных кредитов по стране сократилось на 2,4% за месяц. При этом события конца сентября в меньшей степени сказались на покупательской активности в крупных регионах с населением около 4 млн человек, а вот в отдаленных и менее населенных — фиксируется более серьезное сокращение спроса. 

Самой востребованной среди клиентов Сбера остаётся программа «Господдержка», которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 6,3%.

Выбрать недвижимость

5. Россияне стали предпочитать «вторичку» новостройкам

Аналитики Домклик изучили структуру ипотечных кредитов за октябрь 2022 год и зафиксировали существенное перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. Так, доля сделок на первичном рынке по стране за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном увеличилась на 3,4%. 

В частности, падение спроса на новостройки наблюдается в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

Подобрать квартиру во «вторичке»

6. Ставку по ипотеке Сбера снизили 10 тысяч клиентов

В июле Сбер запустил программу рефинансирования для тех, кто взял ипотеку в марте-мае 2022 года по ставке 13,9% годовых. Ставку можно было снизить один раз — до уровня ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» плюс 1%.

Благодаря этому 10 тысяч клиентов снизили свою ставку на 1,5–10,6 процентных пункта. Общий объём рефинансированной задолженности превысил 18,2 млрд рублей.

7. Домклик признан лучшим сервисом ипотеки в России

Домклик стал лучшим сервисом в России для подачи заявок на ипотеку, а ипотека от СберБанка — лучшим ипотечным сервисом в стране по результатам исследования аналитической компании YES GROUP.

Клиенты Сбера отметили качество работы и расположение ипотечных отделений банка, скорость одобрения заявок и проверки страховых полисов.

Рассчитать ипотеку

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
10 лучших городов для жизни в России
153K
Семейная ипотека на вторичку и скидки на деревянные дома — что случилось за неделю
52K
Инвестиции в недвижимость: как выгодно вложить деньги
192K
На Домклик теперь можно разместить объявление о продаже квартиры по переуступке
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
16
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал