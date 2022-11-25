Семейная ипотека на вторичку и скидки на деревянные дома — что случилось за неделю
- Минфин хочет распространить семейную ипотеку на вторичку в регионах, где нет новостроек
- Покупатели деревянных домов в России смогут получить скидку до 10%
- Налог на продажу земли планируют отменить для семей с двумя и более детьми
- Сбер выдаст ипотеку почти на 2,5 трлн рублей по итогам 2022 года
- Искусственный интеллект Домклик поможет быстрее выбрать недвижимость
- Почти 10 тыс. семей переедут в новый дом благодаря сельской ипотеке в 2023 году
1. Минфин хочет распространить семейную ипотеку на вторичку в регионах, где нет новостроек
Министерство финансов подготовило изменения в условия семейной ипотеки, которые позволят семьям с детьми-инвалидами в регионах, где нет строительства многоквартирных домов, приобретать в рамках программы квартиры на вторичном рынке.
Ранее Сбер продлил семейную ипотеку в соответствии с решением правительства России до 1 июля 2024 года.
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
2. Покупатели деревянных домов в России смогут получить скидку до 10%
Российские производители начнут получать субсидии из федерального бюджета на готовые домокомплекты стоимостью до 3,5 млн рублей. При этом они должны продавать их со скидкой до 10% от стоимости дома.
Это даст людям больше возможностей для покупки своего жилья и поддержит спрос на деревянные дома, сохраняя рабочие места и занятость на производствах, считают в правительстве страны.
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3. Налог на продажу земли планируют отменить для семей с двумя и более детьми
В России могут принятьзаконопроект, который освобождает семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка и расположенных на нем хозпостроек, — независимо от срока нахождения их в собственности.
Сейчас, чтобы не платить налог на продажу, недвижимость, которая была приватизирована, получена в наследство, подарена или перешла по договору пожизненного содержания с иждивением, должна находиться в собственности не менее 3 лет. Такая же льгота распространяется на единственное жилье. В остальных случаях минимальный срок владения имуществом для получения льготы — 5 лет.
4. Сбер выдаст ипотеку почти на 2,5 трлн рублей по итогам 2022 года
Сбербанк планирует увеличить портфель ипотечных кредитов на 15,9% по итогам 2022 года и выдать ипотеку на 2,45 трлн рублей, сообщил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Ожидается, что в 2023 году ипотечный портфель Сбера — с учетом отмены льготной госпрограммы — вырастет на 9,3%.
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5. Искусственный интеллект Домклик поможет быстрее выбрать недвижимость
Домклик использует искусственный интеллект для персонализации предложений, консультирования клиентов и противодействия мошенникам, сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.
В 2023 году на главной странице Домклик заработает новая модель рекомендаций, которая максимально персонифицирует информацию и объявления для конкретного человека. Это значительно упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера.
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6. Почти 10 тыс. семей переедут в новый дом благодаря сельской ипотеке в 2023 году
Более 19,6 млрд рублей выделят в России на обеспечение программы льготной сельской ипотеки в 2023 году. Это позволит улучшить жилищные условия более 9,5 тыс. семей и сохранить пониженную процентную ставку по ранее выданным кредитам, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
С начала старта программы в 2020 году банки выдали более 106,6 тыс. льготных кредитов на 212 млрд рублей, а жители сельских территорий и агломераций приобрели и построили почти 6 млн кв. м жилья.