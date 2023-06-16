Сбер запустил летние скидки на ставки по первичке, правительство планирует улучшить семейную ипотеку — главное за неделю
- Минстрой России допустил модернизацию семейной ипотеки
- Герман Греф спрогнозировал рекордный рост ипотеки в 2023 году, в том числе за счёт ИЖС
- В Сбере всё лето можно будет получить скидку на ставку до 1% на новостройки
- Центробанк ожидает рост ипотеки в России до 17% в 2023 году
- Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС
- Полезные статьи и инструкции прошедшей недели
1. Минстрой России допустил модернизацию семейной ипотеки
Минстрой России будет предлагать дополнительные меры поддержки ипотеки после наблюдений за рынком. В том числе могут измениться условия семейной ипотеки, сообщил замглавы министерства Никита Стасишин.
По его словам, программу нужно делать более адресной, чтобы воспользоваться льготами могли разные семьи: и молодые, и многодетные, и семьи, где воспитываются один-два ребёнка.
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2. Герман Греф спрогнозировал рекордный рост ипотеки в 2023 году, в том числе за счёт ИЖС
СберБанк выдаёт в 2-3 раза больше ипотечных кредитов в 2023 году, чем в эти же, но в шоковые месяцы прошлого года. Банк ожидает рекордный объём выдачи ипотеки по итогам года, сообщил Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.
По его словам, во многом этому способствуют меры поддержки государства и рост ипотеки на индивидуальное жилищное строительство: до конца года объём выдачи ипотеки на строительство частных домов может вырасти до 200 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в 2022 году.
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3. В Сбере всё лето можно будет получить скидку на ставку до 1% на новостройки
Получить ипотеку Сбера на жилую и коммерческую недвижимость на Домклик можно будет по специальным процентным ставкам.
Зарплатные клиенты СберБанка смогут приобрести недвижимость на первичном рынке в ипотеку с минимальной процентной ставкой 10,6% — скидка к текущей ставке — 0,3%. Те, кто не получает зарплату на карту банка, смогут взять ипотеку по ставке 10,9% — со скидкой к текущей ставке 1%.
Предложение будет действовать с 16 июня по 31 августа 2023 года.
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5. Центробанк ожидает рост ипотеки в России до 17% в 2023 году
Выдачи ипотеки в России вырастут на 13-17% в 2023 году, сообщили в Центробанке.
В 2024 году рост может составить 10-15%, ожидают в ЦБ. По данным регулятора, сейчас просрочка в ипотеке низкая, но в выдачах на первичном рынке есть риски: большая их часть касается ипотеки с низким первоначальным взносом, которая приводит к накоплению рисков для банков и финансового сектора.
С мая Банк России начал вводить ограничения на ипотеку по «околонулевым» ставкам. Отмечалось, что рост цен на новостройки после этого замедлился, так как низкие ставки достигались за счёт завышения цен на квартиры.
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5. Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС
Жители России в мае оформили в Сбере свыше 8,2 тыс. ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство на 35,3 млрд рублей — это максимум за всё время действия программы.
По данным Домклик, если в 2021 году заёмщики ежемесячно оформляли ипотеку на индивидуальные дома в среднем на 2 млрд рублей, то в этом году — уже на 16,1 млрд.
По мнению аналитиков Домклик, ИЖС — один из основных инструментов для улучшения жилищных условий россиян. Кроме интереса людей к частным домам, повышает спрос расширение действия льготных программ, смягчение условий выдачи ипотеки и возможность выбирать способ строительства — с подрядчиком или самостоятельно.
Мне одобрили ипотеку СберБанка на строительство дома. Что дальше?
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