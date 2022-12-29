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Новости
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Сбер выдаст рекордный объем ипотеки в декабре

Дата публикации: 29 дек 2022
Сбер выдаст рекордный объем ипотеки в декабре

Объём ипотечных выдач в декабре будет рекордным и превысит максимальные показатели марта 2022 года, ожидают в Сбербанке. Уже сейчас, в конце декабря, Сбер бьет рекорды по количеству выдач ипотеки в день.

Темпы по ипотеке в декабре ускорились из-за ожидаемых изменений условий льготной программы «Господдержка» со следующего года, отмечают аналитики Домклик. 28 декабря был установлен рекорд: количество сделок в день впервые превысило 6 000.

По прогнозам аналитиков Домклик, в последний месяц года клиенты Сбера оформят ипотеку более чем на 370 млрд рублей. Из них на вторичное жилье придётся 216,1 млрд рублей, на первичное — 137,8 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — более 15 млрд.

Больше всего ипотечных кредитов возьмут жители Москвы (на 50,6 млрд рублей), Московской области (33,4 млрд), Санкт-Петербурга (25 млрд), Краснодарского края (22 млрд) и Свердловской области (15 млрд).

Ипотека Сбера остается самой популярной в России

Ипотека в Сбере остается самой популярной ипотекой в России. В 2022 году это подтвердило исследование компании Ipsos Comcon. А недавно Сбер получил сразу три награды премии Frank Mortgage Award по итогам исследования «Ипотека в России 2022» аналитического агентства Frank RG. Банк стал победителем в номинациях «Самое быстрое одобрение ипотечного кредита» и «Лучший цифровой ипотечный сервис» и занял второе место в главной номинации «Лучший ипотечный банк».

Рекордные объёмы ипотечного кредитования подтверждают, что Сбер остаётся лидером предпочтений миллионов россиян и первым выбором для всех, кто хочет улучшить свои жилищные условия.

Читайте также: Как менялся спрос на ипотеку в 2022 году — аналитика Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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