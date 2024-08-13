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Доля льготной ипотеки снизилась в июле до 34% — исследование Домклик

Дата публикации: 13 авг 2024
Доля льготной ипотеки снизилась в июле до 34% — исследование Домклик
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Процент выдач по льготной ипотеке сократился на 42 п.п., до 34%. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Домклик, изучив востребованность госпрограмм после завершения массовой льготной ипотеки.

В начале июля рынок ипотечного кредитования оказался в новой реальности. Во-первых, завершилась программа «Господдержка», которая была востребована у граждан. Во-вторых, изменились условия по «Семейной ипотеке», что сократило круг заемщиков.

Эти изменения отразились на июльских показателях спроса: по отношению к ажиотажному июню доля льготной ипотеки снизилась с рекордных 76% до 34% (уровень первого полугодия 2023-го).

Как выяснили аналитики Домклик, на второй неделе июля количество выдач льготной ипотеки просело, но в последующие недели месяца динамика была положительная. Число сделок на последней неделе июля составило 5 тыс., что соответствует уровню февраля-марта этого года.

Распределение количества выданных кредитов Сбера по льготным программам в июле 2024 года. Данные для РФ и ТОП-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Числовые значения доли «Дальневосточной и Арктической ипотеки» показаны для случаев, когда значение превышает 1%. Числовые значения доли IT-ипотеки не отмечены, поскольку в выделенных регионах её доля в общем количестве выдач не превышает 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение доли относительно показателей июня 2024 г.).
Распределение количества выданных кредитов Сбера по льготным программам в июле 2024 года. Данные для РФ и ТОП-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Числовые значения доли «Дальневосточной и Арктической ипотеки» показаны для случаев, когда значение превышает 1%. Числовые значения доли IT-ипотеки не отмечены, поскольку в выделенных регионах её доля в общем количестве выдач не превышает 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение доли относительно показателей июня 2024 г.).

«Семейная ипотека»

После существенного изменения условий «Семейная ипотека» остается самой востребованной льготной ипотечной программой. В июле на ее долю пришелся 21% всех ипотечных сделок Сбера. По сравнению с июнем показатель снизился на 16 п.п.

Популярнее всего «Семейная ипотека» оказалась в Адыгее — на нее приходится почти половина всех сделок в регионе (47%). Также высокий спрос отмечается в Ставропольском крае (38%), Калмыкии (37%), Краснодарском крае (34%) и Хакасии (33%).

Аналитики Домклик пояснили, что Адыгея, Калмыкия и Хакасия входят в список регионов, где «Семейная ипотека» осталась доступна семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет.

В Москве и Санкт-Петербурге спрос также остается относительно высоким: доля «Семейной ипотеки» в общем количестве ипотечных сделок составила 32% и 31% соответственно.

Как показало исследование, в регионах, где льготная программа перестала работать для семей с двумя детьми старше шести лет, спад спроса в июле оказался существенным.

Больше всего количество выдач сократилось в Бурятии, Вологодской и Рязанской областях — примерно на 25 п.п. Причем в двух последних субъектах нет региональных программ льготного ипотечного кредитования, таких как, например, «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека.

В наиболее активных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — спад оказался более умеренным, до 10 п.п.

В то же время в регионах, на которые распространяются расширенные условия «Семейной ипотеки», процент выдач по программе ожидаемо увеличился. Лидерами по росту этого показателя стали Тыва (+11 п.п.), Адыгея (+7 п.п.) и Хакасия (+4 п.п.).

«Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека

Спрос на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку, напротив, вырос. Причем увеличились как относительные показатели, так и абсолютные. Прирост доли выдач по программе составил 5 п.п., до 8%.

Количество сделок, в свою очередь, выросло почти на треть (+31%), до 3,8 тыс., что близко к рекордному значению декабря 2023 года. Напомним, что тогда скачок спроса был связан с расширением программы на арктические территории.

Больше всего сделок зафиксировано прежде всего в регионах Дальневосточного федерального округа: Якутии (76%), Бурятии (70%), Сахалинской области (62%). Среди субъектов, не входящих в состав ДФО, лидирует Архангельская область с 64%.

«IT-ипотека»

В конце июля произошло еще одно важное событие на рынке ипотечного кредитования: правительство России продлило действие «IT-ипотеки» до 2030 года, изменив некоторые параметры. Среди основных ограничений — программа перестает действовать в Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперты Домклик ожидают, что спад спроса на программу после ужесточения условий будет значительным. По данным аналитиков Домклик, число сделок по покупке недвижимости в столичных регионах было стабильно высоким на протяжении всего срока действия «IT-ипотеки». Их общая доля в Москве и Санкт-Петербурге ежегодно составляла около 30%.

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Аналитика Домклик
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Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
14 авг 2024

Запретите уже все льготные программы, и серые схемы застройщиков и банков. Нужно запретить выдавать ипотеку по ставке ниже 18%

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