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Новости
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Сбер улучшил ипотеку на жильё в залоге у других банков

Дата публикации: 28 фев 2023
Сбер улучшил ипотеку на жильё в залоге у других банков

Сбер улучшил условия ипотечной программы «Залоговые объекты других банков». Теперь клиенты могут купить по ней не только вторичное жильё, но и квартиры в новостройках, которые являются залогом по ипотеке в других банках.

По программе можно взять в ипотеку жильё в многоквартирном доме, кроме таунхаусов, или апартаменты.

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Алексей Лейпи, управляющий директор, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка«В апреле прошлого года мы запустили ипотеку на жильё, находящееся в залоге у другого банка. Эта программа оказалась востребованной, поэтому мы распространили её и на квартиры в новостройках. Так что теперь ещё больше российских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Процентная ставка по программе — от 11,2% годовых».

В рамках программы заключается договор уступки прав требований по договору долевого участия. Условия кредитования не распространяются на госпрограммы.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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