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Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения

Дата публикации: 16 июн 2023
Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения

Сбер начал выдавать клиентам ипотеку на ИЖС под залог земельного участка. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петербургского международного экономического форума.

Условия кредитования:

  • Обеспечение по кредиту — участок под строительство и жилой дом после его постройки и регистрации.
  • Ипотечный кредит на новых условиях можно оформить в Сбере при строительстве дома как с подрядчиком из списка рекомендованных банком , так и при строительстве своими силами. В первом случае нужно закончить стройку за 2 года, во втором — за 1 год.
  • Кредит выдается частями на каждый этап строительства дома.
  • Новая возможность доступна клиентам в рамках госпрограмм с льготной ставкой.

Первый зампред Сбера подчеркнул, что ипотека на ИЖС — один из самых быстрорастущих сегментов сегодня, за 2 года количество выданных кредитов на строительство ИЖС в Сбере возросло в 8 раз.

По его словам, строительство дома в ипотеку для клиентов теперь станет еще проще и удобнее, так как им не нужно будет искать поручителей или предоставлять в залог иную недвижимость на период строительства. Более того, дополнительным преимуществом для клиента станет возможность обратиться к проверенному подрядчику.

Читайте также: Ипотека на ИЖС в упрощённом порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи

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Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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