Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения
Сбер начал выдавать клиентам ипотеку на ИЖС под залог земельного участка. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петербургского международного экономического форума.
Условия кредитования:
- Обеспечение по кредиту — участок под строительство и жилой дом после его постройки и регистрации.
- Ипотечный кредит на новых условиях можно оформить в Сбере при строительстве дома как с подрядчиком из списка рекомендованных банком , так и при строительстве своими силами. В первом случае нужно закончить стройку за 2 года, во втором — за 1 год.
- Кредит выдается частями на каждый этап строительства дома.
- Новая возможность доступна клиентам в рамках госпрограмм с льготной ставкой.
Первый зампред Сбера подчеркнул, что ипотека на ИЖС — один из самых быстрорастущих сегментов сегодня, за 2 года количество выданных кредитов на строительство ИЖС в Сбере возросло в 8 раз.
По его словам, строительство дома в ипотеку для клиентов теперь станет еще проще и удобнее, так как им не нужно будет искать поручителей или предоставлять в залог иную недвижимость на период строительства. Более того, дополнительным преимуществом для клиента станет возможность обратиться к проверенному подрядчику.
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