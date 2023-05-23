Росреестр опубликовал рейтинг округов Москвы, где чаще всего покупают новостройки
Новая Москва стала лидером среди столичном округов по приобретению жилья в новостройках — числу зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости (ДДУ) в апреле 2023 года, сообщили в Управлении Росреестра по Москве.
Рейтинг лидирующих округов
По данным ведомства, Новая Москва, уступившая в марте Северному округу, в апреле вернула лидирующие позиции. За месяц в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) оформлено 41,6%, или 6 438 ДДУ, первичных договоров.
Северный административный округ (САО) сместился на второе место с долей 11,5% — 1 779 зарегистрированных долевых договоров.
Западный административный округ (ЗАО), на который пришлось 10,7% 1 659 ДДУ) сделок в новостройках, второй месяц подряд удерживает третью строчку рейтинга.
Также в пятерку округов-лидеров в апреле вошли Южный (ЮАО) и Северо-Западный (СЗАО) административные округа. Так, ЮАО с 7,9%, или 1 216 ДДУ, поднялся с седьмого на четвертое место, а СЗАО с 7,8%, или 1 202 ДДУ, улучшил за месяц результат на одну строчку.
«В апреле в Новой Москве по сравнению с мартовскими результатами оформлено почти в три раза больше первичных сделок, что позволило вновь закрепиться на первом месте. При этом Юго-Восточный и Северо-Восточный округа, занимавшие в предыдущем месяце четвертое и пятое места, в апреле в первую пятерку не вошли. Примечательно, что впервые в этом году ЦАО, где зарегистрировано 2,5% или 394 первичные сделки, поднялся на восьмую строчку рейтинга», — рассказал глава столичного Росреестра Игорь Майданов.
Статистика с начала года
Всего за четыре месяца в столице зарегистрировано более 44 тысяч долевых договоров, из которых почти 27%, или 11 702 ДДУ, оформлено в ТиНАО. Также в тройке округов-лидеров по итогам января-апреля оказались САО с 15%, или 6 594 ДДУ, и ЗАО, где с начала года оформлено 12,3%, или 5 393 ДДУ.
Аналитика Домклик
Стоимость кв. м в новостройке в России увеличилась на 2,3% в апреле по отношению к марту и теперь составляет 116 тыс. рублей, выяснили аналитики Домклик.
В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2–3%.
Больше всего жильё в новостройках подорожало в Ростовской — на 3,4%, Нижегородской — на 2,9% и Тюменской — на 2,2% областях. В Москве цены выросли на 0,7%.