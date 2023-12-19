Росреестр фиксирует рекордный спрос на «вторичку» в Москве
Число сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья Москвы в январе-ноябре 2023 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, до 160 тыс. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.
Как отмечается, это абсолютный рекорд за все годы наблюдений.
«В январе-ноябре 2023 года в Москве зарегистрировано 160 088 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (118 607)», — говорится в сообщении.
Если сравнивать с результатом 11 месяцев 2021 года, число сделок выросло на 6,3%.
При этом в ноябре заключили 15,4 тыс. таких договоров. Это на 10% меньше, чем в октябре.
«В целом ноябрь показал хороший результат. Больше за этот месяц в Москве регистрировалось только дважды — в 2020 (17 072) и 2018 (15 758) годах», — приводятся на сайте слова руководителя управления ведомства Игоря Майданова.