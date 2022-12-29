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Режим работы отделений и сервисов Сбера в новогодние праздники

Дата публикации: 29 дек 2022
Режим работы отделений и сервисов Сбера в новогодние праздники
Содержание

График работы отделений СберБанка:

  • 30 декабря — в стандартном режиме;
  • 31 декабря — работают часть офисов, график которых предусматривает работу по субботам;
  • с 1 по 3 января, и 7 января — выходные, за исключением четырёх офисов в Москве:1. г. Москва, Волгоградский проспект, 92 с 9:00 до 17:00 (2, 3 и 7 января);2. г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, 6 с 10:00 до 16:00 (3 и 7 января);3. г. Москва, ул. Череповецкая, 20 с 10:00 до 15:00 (2 января), с 10:00 до 18:00 (3 января) и с 10:00 до 16:00 (7 января);4. г. Москва, Преображенская площадь, 7а, строение 1 с 9:00 до 18:00 (2, 3 и 7 января);
  • с 4 по 6 января — работает часть офисов;
  • 8 января — работает часть офисов, график которых предусматривает работу по воскресеньям;
  • 9 января — в стандартном режиме.

Точное расписание нужного вам отделения вы можете уточнить у менеджера в личном кабинете Домклик

Работа сервиса электронной регистрации

Регистрация сделок будет проводиться до 30 декабря включительно.

Сделки,отправленные в Росреестр в период с 31 декабря по 8 января, будут рассмотрены с 9 января.

Работа сервиса безопасных расчётов

Напомним, что перевод денег продавцу осуществляется после получения от Росреестра подтверждения о переходе права.

Выплаты будут проводиться до 14:00 30 декабря (по московскому времени); после 14:00 — с 9 января. 

Документы, дополнительно направленные на проверку подтверждения перехода права после 14:00 30 декабря будут обработаны 9 января.

Новый год
Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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