Путин поручил подготовить нормативную базу для введения эскроу-счетов в ИЖС
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить нормативную базу для возможности применять эскроу-счета в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«Поставлена задача — уже этой осенью нужно подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей стране. Речь идет о применении счетов эскроу как при возведении многоквартирных домов, и это позволит дополнительно защитить средства граждан, а также создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома», — уточнил глава государства.
Путин отметил, что соответствующие механизмы должны быть разработаны до конца 2023 года во всех регионах РФ.
Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только тогда, когда дом сдаётся в эксплуатацию — в срок, который указан в проектной декларации.
Такая модель защищает интересы дольщиков: если стройка затянется или застройщик обанкротится, покупатель гарантированно получит свои деньги обратно.
Напомним, что Сбер запустил пилотный эскроу-проект по кредитованию ИЖС.
Ипотека на ИЖС
Ранее Домклик писал, что Сбер выдал рекордное количество ипотечных кредитов на ИЖС и дал прогноз до конца года. Банк выдал почти 11 тыс. кредитов на 47,5 млрд рублей. При этом прирост объёмов выдач к июлю составил 20%, а доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в августе превысила 9%.
К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.