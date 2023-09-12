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Путин поручил подготовить нормативную базу для введения эскроу-счетов в ИЖС

Дата публикации: 12 сен 2023
Путин поручил подготовить нормативную базу для введения эскроу-счетов в ИЖС

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить нормативную базу для возможности применять эскроу-счета в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Поставлена задача — уже этой осенью нужно подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей стране. Речь идет о применении счетов эскроу как при возведении многоквартирных домов, и это позволит дополнительно защитить средства граждан, а также создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома», — уточнил глава государства.

Путин отметил, что соответствующие механизмы должны быть разработаны до конца 2023 года во всех регионах РФ.

Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только тогда, когда дом сдаётся в эксплуатацию — в срок, который указан в проектной декларации.

Такая модель защищает интересы дольщиков: если стройка затянется или застройщик обанкротится, покупатель гарантированно получит свои деньги обратно.

Напомним, что Сбер запустил пилотный эскроу-проект по кредитованию ИЖС.

Ипотека на ИЖС

Ранее Домклик писал, что Сбер выдал рекордное количество ипотечных кредитов на ИЖС и дал прогноз до конца года. Банк выдал почти 11 тыс. кредитов на 47,5 млрд рублей. При этом прирост объёмов выдач к июлю составил 20%, а доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в августе превысила 9%.

К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.

Читайте также: ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: что это и в чем разница

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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