Прописку в квартире предложили сделать добровольной
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому гражданам РФ станет необязательно регистрироваться по месту пребывания и месту жительства.
По закону прописка по месту жительства или пребывания, то есть постоянная либо временная, должна быть у всех россиян. Вторая необходима тем, кто переехал в другой регион более чем на 90 дней. В противном случае гражданам грозит штраф.
По словам авторов законопроекта, система обязательной регистрации в основном не учитывает реальные жизненные обстоятельства граждан. Многие арендодатели не хотят прописывать жильцов в своих квартирах. Из-за этого, подчеркивают депутаты, вторые не могут зарегистрироваться в жилье и к тому же рискуют получить штраф.
В связи с этим они предлагают отменить обязательную прописку для граждан РФ в пределах страны и сделать ее добровольной.
Отличная новость. А то страна одна, а из-за прописки (регистрации) столько проблем возникает у людей, и в центре занятости только по прописке, и другие службы завязаны на прописке. Хотя уже 21 век, пора уже единые базы данных иметь, а не по регионам.
Однозначно, положительно
Давно пора, это пережиток советских времён, когда жилье давали от государства. Издевательство над людьми только в России. Поддерживаю инициативу депутатов - отменить обязательную регистрацию двумя руками, знаю не по наслышке, муж 10 лет без прописки. Ипотеку не каждый тянет.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Прописки нет давно. Есть регистрация.
Для своих а не для приезжих
Евгений Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый.И вообще, причём они. На прописку завязано много служб никто не отменит