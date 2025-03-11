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Новости
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Прописку в квартире предложили сделать добровольной

Дата публикации: 11 мар 2025
Прописку в квартире предложили сделать добровольной

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому гражданам РФ станет необязательно регистрироваться по месту пребывания и месту жительства.

По закону прописка по месту жительства или пребывания, то есть постоянная либо временная, должна быть у всех россиян. Вторая необходима тем, кто переехал в другой регион более чем на 90 дней. В противном случае гражданам грозит штраф.

По словам авторов законопроекта, система обязательной регистрации в основном не учитывает реальные жизненные обстоятельства граждан. Многие арендодатели не хотят прописывать жильцов в своих квартирах. Из-за этого, подчеркивают депутаты, вторые не могут зарегистрироваться в жилье и к тому же рискуют получить штраф.

В связи с этим они предлагают отменить обязательную прописку для граждан РФ в пределах страны и сделать ее добровольной.

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Как прописаться в квартире

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Как вы относитесь к такому предложению?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии8
Т
Татьяна З.
день назад

Отличная новость. А то страна одна, а из-за прописки (регистрации) столько проблем возникает у людей, и в центре занятости только по прописке, и другие службы завязаны на прописке. Хотя уже 21 век, пора уже единые базы данных иметь, а не по регионам.

П
Пользователь
5 дней назад

Однозначно, положительно

П
Пользователь
5 дней назад

Давно пора, это пережиток советских времён, когда жилье давали от государства. Издевательство над людьми только в России. Поддерживаю инициативу депутатов - отменить обязательную регистрацию двумя руками, знаю не по наслышке, муж 10 лет без прописки. Ипотеку не каждый тянет.

Домклик
3 дня назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
6 дней назад

Прописки нет давно. Есть регистрация.

Е
Евгений Г.
6 дней назад

Для своих а не для приезжих

Домклик
4 дня назад

Евгений Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Ю
Юрий Ч.
6 дней назад

Добрый.И вообще, причём они. На прописку завязано много служб никто не отменит

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