Премиум-новостройки в Москве подешевели на 14%
Средняя стоимость на премиум-новостройки в Москве в сентябре этого года сократилась на 14%: с 51,4 млн в сентябре 2021 года до 44,4 млн рублей. При этом сегмент стал единственным на столичном рынке новостроек, в котором за прошедшие 12 месяцев подешевели квартиры и апартаменты, сообщили в агентстве недвижимости «Метриум».
Причины — уменьшение площади и цены квадратного метра, которые все ближе к показателям новостроек сегмента «бизнес».
Так, сейчас площадь отдельного помещения в премиальных новостройках — квартир или апартаментов — достигает 77,8 кв. м, тогда как в сентябре 2021 года была — 90 кв. м. Средний размер квартир и апартаментов в «премиуме» за год сократился на 14%, и приблизился к комплексам бизнес-класса.
Цена квадратного метра в премиальных новостройках в сентябре 2022 года была почти такой же, как в сентябре 2021 года — 572 тыс. руб., тогда как в марте достигала 615 тыс. рублей за кв. м. Как объясняют в агентстве, это следствие появления в продаже новых более доступных новостроек премиум-класса.