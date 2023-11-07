1 мин
1K
Коммунальщики не будут объяснять рост стоимости услуг ЖКХ
Дата публикации: 07 нояб 2023
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект об особых требованиях к платежкам ЖКХ и обязанности коммунальщиков обосновывать рост тарифов.
Авторы инициативы предлагали дать гражданам дополнительную возможность для отстаивания своих прав. Изменения могли коснуться ст. 157 Жилищного кодекса.
Как указывалось в пояснительной записке, нововведения позволят повысить информированность россиян о причинах повышения цен на ЖКУ, а также предоставят возможность для обоснованного снижения тарифов при обращении граждан в контролирующие органы.
Ранее Домклик писал, что тарифы ЖКХ будут определять ежегодно до 1 декабря.
Читайте также: Тарифы на ЖКХ в 2024 году: что изменится
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах