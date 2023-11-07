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Новости
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Коммунальщики не будут объяснять рост стоимости услуг ЖКХ

Дата публикации: 07 нояб 2023
Коммунальщики не будут объяснять рост стоимости услуг ЖКХ

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект об особых требованиях к платежкам ЖКХ и обязанности коммунальщиков обосновывать рост тарифов.

Авторы инициативы предлагали дать гражданам дополнительную возможность для отстаивания своих прав. Изменения могли коснуться ст. 157 Жилищного кодекса.

Как указывалось в пояснительной записке, нововведения позволят повысить информированность россиян о причинах повышения цен на ЖКУ, а также предоставят возможность для обоснованного снижения тарифов при обращении граждан в контролирующие органы.

Ранее Домклик писал, что тарифы ЖКХ будут определять ежегодно до 1 декабря.

Читайте также: Тарифы на ЖКХ в 2024 году: что изменится

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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