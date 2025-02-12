Почти 150 тыс. москвичей переехали в новые дома по реновации
Около 900 домов полностью расселили в Москве за время действия программы реновации. В них проживали 148,5 тыс. человек. Об этом сообщается на портале мэра столицы.
«С начала реализации программы реновации в столице к переселению приступили жители 1 208 старых домов. 897 из этих зданий уже полностью расселили. Темпы растут: если в 2018-2019 годах были полностью расселены 26 зданий, то в 2024-м их количество достигло 307», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, больше всего домов расселили в Юго-Восточном административном округе — 148, в Восточном и Западном административных округах — 130 и 115 зданий соответственно. Он также рассказал, что для жителей старых домов за время действия программы реновации построили почти 360 новых домов.
«В рамках создания качественной городской среды территории около жилых комплексов благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Кроме того, для безопасности жителей устанавливают камеры видеонаблюдения», — добавил Овчинский.
Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые ее участники переехали в новые квартиры в феврале 2018 года. В октябре 2024 года программу сделали постоянной.
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