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Новости
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Основной этап реновации в Москве завершат в 2032 году

Дата публикации: 25 дек 2024
Основной этап реновации в Москве завершат в 2032 году

Задачи по расселению и сносу малоэтажного жилья в Москве, которое входит в программу реновации, выполнят в 2032 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Действующая программа реновации ветхого и морально устаревшего жилья будет выполнена в 2032 году, но это не означает, что будут решены все вопросы стареющего фонда. Скорее наоборот, перед нами встанут еще более сложные задачи», — сказал он в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой.

Собянин пояснил, что заканчиваются сроки технической эксплуатации 9-12-этажных домов 1960-1970 годов постройки, чье качество иногда хуже, чем у пятиэтажек, которые сейчас сносят. По словам мэра столицы, программа капремонта продлевает срок их жизни, но радикально проблему не решает.

«Превращение реновации в постоянно действующую программу позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей. При этом мнение жителей будет здесь, конечно, главным», — резюмировал он.

Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые ее участники переехали в новые квартиры в феврале 2018 года. В октябре этого года программу сделали постоянной.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии2
А
Анастасия Р.
2 дня назад

Отличная статья!

Фонд реновации - надежный гос. застройщик. Программа прекрасно помогает решить жилищные проблемы москвичей!

Домклик
2 дня назад

Анастасия Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Рады помочь 💚

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