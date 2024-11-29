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Свыше 180 тыс. москвичей переселят по реновации за три года

Новости
Дата публикации: 29 нояб 2024
324
Свыше 180 тыс. москвичей переселят по реновации за три года

Власти Москвы намерены ускорить программу реновации и начать переселение 182 тыс. москвичей в 2025-2027 годах. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

Для сравнения: за семь лет реализации программы начали переезжать или уже переехали 168 тыс. человек. Таковы данные на август 2024 года.

«В ближайшие три года планируется ускорить темпы реализации программы реновации — построить и спроектировать 7 млн квадратных метров жилья. Это позволит обеспечить новыми квартирами еще около 182 тыс. москвичей», — приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Он также рассказал, что на данный момент в городе строят и проектируют около 460 домов. Больше всего — в Восточном административном округе.

Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года. В октябре этого года программу сделали постоянной.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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