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Получить жилье по реновации в другом районе Москвы смогут все участники программы

Дата публикации: вчера 17:22
Получить жилье по реновации в другом районе Москвы смогут все участники программы

С 1 января 2025 года абсолютно все участники программы реновации в Москве при желании смогут переехать в новостройки в других районах города. Такое право дает закон, который подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесены в закон «О статусе столицы Российской Федерации». Согласно ему, собственникам и гражданам, проживающим в квартирах по договору соцнайма, чей дом включен в программу реновации, взамен обязаны предоставить равнозначное жилье. Это в том числе помещение:

  • где жилая площадь и количество комнат не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь при этом больше;
  • которое находится в многоквартирном доме в том же районе, что и дом, включенный в программу реновации (исключение — МКД в Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе, в этом случае равнозначное жилье дают в том же округе).

При этом право переехать в другой район есть только у собственников при соответствующем обращении в Московский фонд реновации. А у граждан, которые проживают в квартирах по договору социального найма, такой возможности нет. Поправки меняют эту ситуацию, и теперь все участники программы реновации смогут получить жилье в другом районе.

Кроме этого, закон решает проблему, когда человек владеет четырех-, пятикомнатной квартирой и так далее, но при этом у города нет возможности дать ему равнозначное жилье. Со следующего года в таком случае с письменного согласия собственника ему смогут предоставить несколько квартир.

Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые ее участники переехали в новые квартиры в феврале 2018 года. В октябре этого года программу сделали постоянной.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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