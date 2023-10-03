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Онлайн-магазин земельных участков для девелоперов появился в России

Дата публикации: 03 окт 2023
Онлайн-магазин земельных участков для девелоперов появился в России

Маркетплейс земельных участков для девелоперов впервые создали в России. Об этом сообщил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

«По состоянию на 1 октября основной функционал разработан, личные кабинеты покупателей открыты для 193 застройщиков, совокупная доля которых в многоквартирном строительстве России составляет более 50%», — уточнил он.

Как отметила директор ЕРЗ.РФ по правовым вопросам Надежда Орлова, онлайн-магазин доступен только для участков, которые прошли предварительную экспертизу.

Руководитель сервиса добавил, что в личном кабинете девелоперы могут подобрать интересующие объекты с помощью фильтров, а именно по месту, цене, размеру участка и стадии градостроительной подготовки.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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