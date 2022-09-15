Объем строительства в России вырос на треть с начала года
С января по август 2022 года объем жилищного строительства в России увеличился на 33,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые восемь месяцев было построено 69 687 400 квадратных метров жилья. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно материалам службы, рост объемов строительства наблюдался в каждом месяце 2022 года. Так, в январе и феврале построили в 1,8 раза больше жилья по сравнению с этими двумя месяцами в 2021 году. Весной рост составлял в среднем примерно 37% каждый месяц (34,7% в марте и по 38,3% в апреле и мае).
Летом эта тенденция продолжилась. В июне было построено на 5,6% больше жилья, чем в прошлом году, в июле — на 8,2%. В августе было введено 9 068 500 квадратных метров жилья это на 7,9% больше, чем в августе 2021-го.
Планы на конец 2022 года
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 2022 год мог стать рекордным по вводу нового жилья, если бы не сложившаяся ситуация: отрасль могла бы выдать рекордный результат в 100 000 000 квадратных метров введенного жилья. Вместо этого планируется ввести не менее 92 000 000, это показатель прошлого года.
Перед регионами поставлена задача не ухудшить результат 2021 года, который на 12,7% превысил показатель 2020-го. Больше всего в правительстве рассчитывают на развитие ИЖС, а также на ипотеку и введенные меры поддержки строительной отрасли.
Наибольшую обеспокоенность у властей вызывает снижение количества разрешений для застройщиков. Как отмечал ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, стройка — инерционный процесс, поэтому объемы строительства должны остаться на прежнем уровне. Однако девелоперам может помешать тенденция снижения выдачи разрешений на новое жилье.
Ипотека в новостройках
Анализируя динамику на рынке недвижимости в августе, аналитический центр Домклик выяснил, что совокупная доля ипотечных кредитов на новое жилье увеличилась с прошлогодних 25 до 75%. Интерес к первичному рынку жилья практически вернулся к докризисным показателям. Так, если в январе было выдано 16 050 ипотечных кредитов, то в августе — 14 449. Количество поданных заявок на покупку в ипотеку на первичном рынке достигло 71 863. Это всего на 2 тысячи меньше, чем в докризисном январе (73 436 заявок).
Как прогнозируют эксперты, объем выданной ипотеки в 2022 году может достигнуть 4,5-5 трлн руб. в результате заметного роста среднего чека. А в оптимистичном сценарии рынок может приблизиться к 5 трлн руб., это лишь на 10-20% ниже, чем в рекордном 2021 году.
Согласно исследованиюДомклик, в Москве в отличие от регионов новостройки наиболее востребованы, чем вторичное жилье. Такой тренд участники рынка объясняют лучшей осведомленностью жителей столицы о существующих льготных программах, а также более широким распространением скидок от застройщиков. За год средний размер скидок в Москве вырос в 2,5 раза.