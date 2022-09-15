Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
481

Объем строительства в России вырос на треть с начала года

Дата публикации: 15 сен 2022
Объем строительства в России вырос на треть с начала года
Содержание

С января по август 2022 года объем жилищного строительства в России увеличился на 33,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые восемь месяцев было построено 69 687 400 квадратных метров жилья. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно материалам службы, рост объемов строительства наблюдался в каждом месяце 2022 года. Так, в январе и феврале построили в 1,8 раза больше жилья по сравнению с этими двумя месяцами в 2021 году. Весной рост составлял в среднем примерно 37% каждый месяц (34,7% в марте и по 38,3% в апреле и мае).

Летом эта тенденция продолжилась. В июне было построено на 5,6% больше жилья, чем в прошлом году, в июле — на 8,2%. В августе было введено 9 068 500 квадратных метров жилья это на 7,9% больше, чем в августе 2021-го.

Планы на конец 2022 года

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 2022 год мог стать рекордным по вводу нового жилья, если бы не сложившаяся ситуация: отрасль могла бы выдать рекордный результат в 100 000 000 квадратных метров введенного жилья. Вместо этого планируется ввести не менее 92 000 000, это показатель прошлого года.

Перед регионами поставлена задача не ухудшить результат 2021 года, который на 12,7% превысил показатель 2020-го. Больше всего в правительстве рассчитывают на развитие ИЖС, а также на ипотеку и введенные меры поддержки строительной отрасли.

Наибольшую обеспокоенность у властей вызывает снижение количества разрешений для застройщиков. Как отмечал ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, стройка — инерционный процесс, поэтому объемы строительства должны остаться на прежнем уровне. Однако девелоперам может помешать тенденция снижения выдачи разрешений на новое жилье.

Ипотека в новостройках

Анализируя динамику на рынке недвижимости в августе, аналитический центр Домклик выяснил, что совокупная доля ипотечных кредитов на новое жилье увеличилась с прошлогодних 25 до 75%. Интерес к первичному рынку жилья практически вернулся к докризисным показателям. Так, если в январе было выдано 16 050 ипотечных кредитов, то в августе — 14 449. Количество поданных заявок на покупку в ипотеку на первичном рынке достигло 71 863. Это всего на 2 тысячи меньше, чем в докризисном январе (73 436 заявок).

Как прогнозируют эксперты, объем выданной ипотеки в 2022 году может достигнуть 4,5-5 трлн руб. в результате заметного роста среднего чека. А в оптимистичном сценарии рынок может приблизиться к 5 трлн руб., это лишь на 10-20% ниже, чем в рекордном 2021 году.

Согласно исследованиюДомклик, в Москве в отличие от регионов новостройки наиболее востребованы, чем вторичное жилье. Такой тренд участники рынка объясняют лучшей осведомленностью жителей столицы о существующих льготных программах, а также более широким распространением скидок от застройщиков. За год средний размер скидок в Москве вырос в 2,5 раза.

Подобрать квартиру в новостройке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Cбер улучшил условия по ипотеке на рефинансирование, ИЖС и строительство гаража
3K
Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС до 20%
1K
Рынок ипотеки в России растет четыре месяца подряд: итоги августа 2022
1K
Инвестиции в недвижимость: как выгодно вложить деньги
192K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
12
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
812
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
115
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал