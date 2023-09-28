Новые правила выплат сиротам на покупку жилья появятся в России
В РФ утвердят правила начисления выплат на покупку жилья детям-сиротам. Об этом говорится в проекте постановления правительства на портале нормативных правовых актов.
Речь идет о недавно принятом законе о праве детей-сирот без попечения родителей на получение сертификата на приобретение жилья или погашение ипотеки. Как указано в документе, воспользоваться правом смогут дети, достигшие 23 года, успешно социализировавшиеся в обществе и включенные в список на получение жилья. Проект постановления кабмина устанавливает правила выдачи подобных сертификатов.
Отмечается, что нуждающийся может подать заявление на сертификат в бумажном или электронном виде, через «Госуслуги», вместе со справкой о составе семьи и медицинскими документами из диспансеров. Сертификат дает право на покупку жилья в любом регионе. Кроме того, сделка предусматривает использование как собственных средств, так и других методов господдержки, например, материнский капитал.
В постановлении уточняется, что срок действия документа составляет 12 месяцев, а реализацией сертификата является факт перехода объекта недвижимости в собственность гражданина.