Новости недели: 12 — 19 июля 2019
1. Власти рассмотрят вопрос о субсидировании первого взноса по ипотеке
Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления гражданам однократной субсидии на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке, пишут РИА Новости.
«Представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счет бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам. Срок — 1 сентября 2019 года», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин также поручил правительству обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
2. В регионах предложили внедрить технологию «умного» сноса
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направят в Минстрой предложения по внедрению во всех регионах РФ технологии «умного» сноса ветхих и аварийных домов, чтобы обеспечить минимальные неудобства для людей при демонтаже зданий и отправлять большую часть материалов на переработку, пишут РИА Новости.
Активисты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» провели ряд рейдов в регионах РФ, проверяя, как реализуются региональные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В ходе проверок активисты выявили, что в ряде российских регионов после сноса зданий большая часть мусора подолгу не убирается. Для решения этой проблемы ОНФ предлагает обратиться к технологии «умного» сноса, которая применяется в ряде европейских городов и используется при демонтаже домов, вошедших в программу реновации в Москве.
3. Дачную амнистию собираются продлить до 2021 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел и рекомендовал принять во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» и расширяющий ее действие, сообшает Российская Газета. При этом в документ предлагается внести ряд поправок — в частности, может быть скорректирован срок «акции» от государства.
Комитет рекомендовал продлить «дачную амнистию» на срок до 1 марта 2021 года — вместо срока, предусмотренного текстом первого чтения (было — до 1 марта 2022 года). Это решение было названо компромиссным, поскольку такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость, объяснил глава комитета Павел Крашенинников.
До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке. То есть при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, сказал парламентарий.
4. В России введут квоты на вредные выбросы в атмосферу
Госдума приняла закон, который впервые вводит в России механизм квотирования загрязняющих атмосферу выбросов, рассказывает КоммерсантЪ. В порядке эксперимента с 2020 года квоты должны быть введены в 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городах. Промышленники сомневаются, что это приведет к улучшению качества воздуха, тогда как затраты на модернизацию составят «триллионы рублей» — причем именно средств предприятий, а не, например, владельцев автомобилей. В Минприроды ответственность за вовлечение в защиту воздуха транспорта, жилищного сектора и социальных объектов перекладывают на регионы.
Промышленные предприятия должны обеспечить снижение выбросов, а если не смогут уложиться в установленную квоту, то реализовать «компенсационные мероприятия».
К 2025 году новый механизм нормирования, планируют в Минприроды, должен обеспечить снижение загрязнения воздуха в городах — участниках эксперимента на 20%, «что позволит улучшить качество жизни более 6,4 млн человек». Уже к концу 2021 года общий объем выбросов должен снизиться на 5%.
5. Иркутской области выделят более 14 млрд рублей на жилье
Правительство России утвердило решение о выделении из резервного фонда более 14 миллиардов рублей на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщают РИА Новости.
Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, до 10,848 миллиарда рублей будет направлено на обеспечение граждан жильем взамен утраченных жилых помещений общей площадью 240,55 тысячи квадратных метров. Кроме того, до 3,291 миллиарда рублей направят на проведения капремонта жилья площадью 694,348 тысячи квадратных метров.
Кабмин также поручил Минстрою проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.