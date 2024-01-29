Незарегистрированную недвижимость в Подмосковье будут искать по снимкам из космоса
Власти Московской области намерены в этом году начать выявлять неоформленные земли и дома с помощью спутниковых снимков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы начать выявлять неоформленные земли, объекты недвижимости, распознавая их по внешним контурам аэрофотосъемки и космоснимкам. Это значительно облегчит труд нашим сотрудникам, которые не будут тратить время на рутинные операции», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
По ее словам, эти инструменты помогут расширить список недвижимости, с которой взимается налог. Использовать их хотят уже в этом году.
Как отмечается, в 2023 году сотрудники ведомства проверили данные 1,3 млн объектов. Как итог — 410 тыс. из них с налоговым потенциалом 633 млн руб. зарегистрированы.