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Новости
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Незарегистрированную недвижимость в Подмосковье будут искать по снимкам из космоса

Дата публикации: 29 янв 2024
Незарегистрированную недвижимость в Подмосковье будут искать по снимкам из космоса

Власти Московской области намерены в этом году начать выявлять неоформленные земли и дома с помощью спутниковых снимков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы начать выявлять неоформленные земли, объекты недвижимости, распознавая их по внешним контурам аэрофотосъемки и космоснимкам. Это значительно облегчит труд нашим сотрудникам, которые не будут тратить время на рутинные операции», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

По ее словам, эти инструменты помогут расширить список недвижимости, с которой взимается налог. Использовать их хотят уже в этом году.

Как отмечается, в 2023 году сотрудники ведомства проверили данные 1,3 млн объектов. Как итог — 410 тыс. из них с налоговым потенциалом 633 млн руб. зарегистрированы.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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