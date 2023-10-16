Недобросовестных подрядчиков отстранят от участия в капремонте домов
В России планируют ограничить участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Нововведения предусматривают исключение компании-подрядчика из реестра квалифицированных подрядных организаций. Также возможно отстранение сроком на один год от участия в электронных торгах, на которых распределяются контракты на капремонт.
«Такие строгие санкции последуют за ряд нарушений, в числе которых предоставление недостоверных сведений об организации», — говорится в документе.
Кроме того, компанию будут отстранять от участия в торгах, если ее права на выполнение отдельных видов работ приостановили по жалобам граждан.
Ранее Домклик писал, что госорганы станут следить за качеством работ по капремонту в многоквартирных домах.