Мораторий на штрафы за незаконную перепланировку в Москве продлили до конца 2023 года
Жители Москвы могут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«По решению Мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении. Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания», — рассказал заммэра (его слова приводят на портале столичной мэрии mos.ru).
Согласно действующему законодательству собственник обязан сначала согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, получить разрешение и только после этого приступать к выполнению утвержденных работ.
Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры
C 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат: гражданам больше не нужно лично обращаться в центры госуслуг «Мои документы», а юридическим лицам — в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление можно на mos.ru.
Напомним, что если квартира в ипотеке, сотрудники жилищной инспекции попросят предоставить разрешение банка. В Сбербанке согласование перепланировки бесплатно и занимает до 7 рабочих дней. В 2018 году банк снизил ограничения для вторичного жилья, убрав почти все требования к перепланировке и оставив только запрет на критичные работы, которые и так нельзя проводить.
Важно, чтобы изменения не привели к уменьшению площади квартиры, и, соответственно, ее цены.