Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Минфин раскрыл параметры прогрессивной шкалы НДФЛ

Дата публикации: 29 мая 2024
Минфин раскрыл параметры прогрессивной шкалы НДФЛ

Министерство финансов России предлагает расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, установив налог на доходы граждан на уровне 13-22% в зависимости от их размера. Об этом говорится в материалах ведомства по совершенствованию налоговой системы.

Прогрессивная шкала действует в России с 2021 года. Для россиян с доходами меньше 5 млн руб. в год НДФЛ составляет 13%, для тех, у кого они больше, — 15%.

Как предполагается, для граждан, которые зарабатывают до 200 тыс. руб. в месяц (до 2,4 млн руб. в год), налог останется прежним — 13%. Для остальных его могут установить на уровне:

  • 15% — для доходов 2,4-5 млн руб. в год;
  • 18% — для доходов 5-20 млн руб.;
  • 20% — для доходов 20-50 млн руб.;
  • 22% — для доходов более 50 млн руб.

Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а только с той, что превышает базовые 2,4 млн руб.

Читайте также: Важные налоговые даты и сроки для владельцев недвижимости

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Не приходит налоговый вычет: что делать
48K
Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать
466K
Налог с продажи недвижимости дороже 2,4 млн рублей хотят повысить
14K
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
1M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
39
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
887
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал