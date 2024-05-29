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Минфин раскрыл параметры прогрессивной шкалы НДФЛ
Дата публикации: 29 мая 2024
Министерство финансов России предлагает расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, установив налог на доходы граждан на уровне 13-22% в зависимости от их размера. Об этом говорится в материалах ведомства по совершенствованию налоговой системы.
Прогрессивная шкала действует в России с 2021 года. Для россиян с доходами меньше 5 млн руб. в год НДФЛ составляет 13%, для тех, у кого они больше, — 15%.
Как предполагается, для граждан, которые зарабатывают до 200 тыс. руб. в месяц (до 2,4 млн руб. в год), налог останется прежним — 13%. Для остальных его могут установить на уровне:
- 15% — для доходов 2,4-5 млн руб. в год;
- 18% — для доходов 5-20 млн руб.;
- 20% — для доходов 20-50 млн руб.;
- 22% — для доходов более 50 млн руб.
Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а только с той, что превышает базовые 2,4 млн руб.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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