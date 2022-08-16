Строительство домов под ключ: проекты и цены
Построить частный дом стало еще проще после того, как с июня 2022 года в России заработала льготная ипотечная программа на строительство частных домов своими силами, то есть без обязательного оформления договора с застройщиком. Эта программа призвана подстегнуть развитие рынка недвижимости.
Однако начинать стройку собственными руками в попытке сэкономить — не самое дальновидное мероприятие в нынешних условиях. Во-первых, нужно сразу подсчитать, сколько на все может уйти средств, времени и сил. В противном случае стройка может затянуться на годы. Поэтому всегда лучше подстраховаться и не начинать стройку, не имея дополнительных средств и резерва на случай непредвиденных ситуаций.
Относительно «железобетонный» ценник и сроки вам могут пообещать только проверенные подрядчики. Именно поэтому во время кризиса лучше довериться профессионалам с репутацией и заказать дом под ключ.
Вообще, саму по себе затею строить дом самостоятельно можно сравнить, например, с самостоятельным лечением зубов или починокй карданного вала автомобиля. Да, безусловно, есть те, у кого получается. Но их все же меньшинство. В строительстве дома такое большое количество нюансов, поэтому, не обладая наработанным навыком, сделать всё как нужно, да ещё и с первого раза, почти невозможно. Даже, если получится построить дом, который будет симпатично выглядеть внешне, это вовсе не означает, что он не развалится, или не будет доставлять хлопот в процессе эксплуатации. Львиная часть проблем даст о себе знать в первые одну-две зимы. Если посчитать время и нервы, которые вы потратите на самостоятельное строительство, то получится, что обратиться к профессионалам — дешевле. Не забывайте, что время — это тоже деньги. Стоит посчитать и те деньги, которые вы недозаработаете пока будете колотить гвозди на самостоятельной стройке.
Можно ли рассчитать стоимость строительства
Самостоятельно рассчитать стоимость квадратного метра при строительстве дома довольно сложно, особенно новичкам. Но попробовать прикинуть примерную сумму можно. Для этого нужно выбрать: материалы отделки и дизайна, тип фундамента, кровли, утеплителя и окон, системы отопления и коммуникаций.
Не помешает составить план дома и определить его площадь — объемы работ на 50 и 100 квадратных метров могут сильно отличаться. Поэтому стоит заранее озадачиться, насколько вам нужен большой коттедж или вас все же устроит что-то поскромнее. Еще несколько сотен тысяч рублей можно сэкономить, выбрав минималистичный дизайн дома. На чем экономить не стоит, так это на качестве: материал должен служить долго.
«В ближайшей перспективе на фоне высокой покупательской активности загородная недвижимость продолжит расти в цене, однако для обеспечения доступности строящихся домов все больше будет набирать обороты тренд на снижение их площади», — рассказал руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков.
У многих компаний на сайтах есть возможность заранее рассчитать стоимость будущего проекта с помощью калькулятора. Но даже эти подсчеты не будут соответствовать реальности. Чтобы узнать, сколько будет стоить дом под ключ, нужно составить в компании дизайн-проект со всеми подробностями, где будут прописаны цена за квадратный метр по каждому виду работ и общая стоимость. И даже в этом случае итоговая сумма может измениться даже у хорошего подрядчика: если в проект будут вноситься какие-то изменения.
Самостоятельно рассчитать количество материалов будет сложно. Есть риск что-то упустить. И, не забывайте, что у строителей более выгодные цены от поставщиков за счёт объёмов. Часто строители декларируют эти скидки на своих заказчиков.
Из какого материала строить дом дешевле всего
Дешевле всего построить дом из деревянных брусьев или блоков.
Брус в основном используют для возведения небольших загородных домов. Помимо низкой цены плюсами таких построек считаются скорость возведения, хорошая теплоизоляция, простота конструкции. Среди минусов — легкая воспламеняемость и чувствительность к влаге. Поэтому стены надо периодически обрабатывать антисептиком.
Один квадратный метр дома из бруса обойдется в 1900 рублей, а на его постройку уйдет еще 1800 рублей.
Блоки в несколько раз превышают объем обычного кирпича, при этом они легче, поэтому их проще и дешевле укладывать. Самым оптимальным вариантом среди блоков является газобетон. Он достаточно прочный, и его можно укладывать с помощью клея, а не цементного раствора, что значительно улучшает тепловые и шумовые качества стены. Цена за кубический метр такого стройматериала в Московском регионе составит около 3500 рублей, еще столько же придется отдать за возведение.
Еще одна дешевая технология — каркасный дом. Это быстровозводимая конструкция, в которой все элементы заводского изготовления с изоляцией устанавливаются на несущие деревянные стойки. Среди минусов такого дома — невысокая прочность стоек, слабая звуко- и теплоизоляция. Две последние проблемы решаются за счет качественной изоляции. В среднем квадратный метр такой конструкции обойдется в 20 тысяч рублей. Помимо самой конструкции в стоимость входит устройство фундамента и стен с утеплителем, тепло- и гидроизоляция.
Андрей Антипин, автор и ведущий ютуб-канала «Малоэтажная Страна»
Что касается выбора материала стен, то гораздо важнее, чтобы эти стены были построены правильно, а не то, из чего они будут построены в принципе. Доля стоимости материала стен, как правило, не превышает 20-25% от общей сметы домовладения. Поэтому разница в стоимости материала на длинной дистанции практически нивелируется.
Важно определиться, для каких целей вы строите дом. Если для сезонного использования с мая по сентябрь, то тогда сэкономить, в принципе, можно. Если же дом для круглогодичного комфортного проживания, глобальной экономии на стенах искать я бы не рекомендовал. Лучше на занавесках или отделке где-то сэкономить, а не на конструктиве.
Какой выбрать фундамент
Около 20-30% стоимости дома уходит на фундамент. Экономить на нем не стоит. Тип фундамента определяют характеристики грунта, а выяснить это может только специалист.
Для понимания перечислим наиболее дешевые варианты фундамента:
- столбчатый — в грунт устанавливают бетонные или кирпичные столбы, подходит для деревянных или каркасных домов;
- ленточный — на небольшой глубине вдоль будущих стен закладываются блоки, считается одним из самых надежных и подходит для большинства типов почв;
- винтовые сваи — металлические стволы завинчивают в землю, может использоваться в сложных условиях (берег, склон).
Фундамент выбирается только на основании геологических изысканий. Ошибка в выборе фундамента — это фатальная ошибка. Исправление такой ошибки либо невозможно, либо стоит очень дорого.И есть риск, что вся работа по выбору стен/отделки/инженерии и всего–всего пойдет насмарку из-за того, что фундамент не выдержит, и дом развалится.
Бюджетные варианты крыши
Оптимальным решением будет построить двускатную крышу в минималистичном стиле: без декоративных элементов и широких фронтонов. Экономичные материалы для крыши — шифер и профнастил. Удешевить крышу можно, выбрав для нее недорогой рубероид.
Другой вариант — соорудить плоскую крышу. Раньше такой вариант считался дорогостоящим, но теперь на рынке появились относительно недорогие ламинированные гидроизоляционные материалы и ПВХ-мембраны.
Самый простой в возведении и последующей эксплуатации вариант кровли — двускатная. Чем проще — тем лучше, надёжнее в эксплуатации и дешевле в строительстве.
Как сэкономить на внутренней отделке
Удешевить постройку можно за счет внутренней отделки. Например, внутренние перегородки можно сделать из более легких и тонких материалов, чем основные стены (взять хотя бы тот же гипсокартон).
Стены можно облицевать сайдингом — это универсальный недорогой вид отделки. Либо можно все заштукатурить — вот только качественно нанести ее сможет только опытный мастер.
Итого
Разбираться в типах материалов и методах строительства можно долго. Важно понимать, что сэкономить на всем не получится, — такой подход в итоге приведет к еще большим тратам. Поэтому всегда лучше отложить начало строительства, чем увязнуть в долгах, потратить драгоценное здоровье, но так и не обрести уютный дом на своем участке.