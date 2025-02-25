Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
587

Льготная ипотека почти удвоила объемы строящегося жилья в Арктике

Дата публикации: 25 фев 2025
Льготная ипотека почти удвоила объемы строящегося жилья в Арктике

В Арктической зоне РФ стали строить на 40% больше жилья благодаря запуску «Арктической ипотеки». Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

На Арктическую зону РФ «Дальневосточную ипотеку» расширили в конце 2023 года, а саму программу переименовали в «Дальневосточную и Арктическую ипотеку». Она позволяет взять кредит под низкий процент на покупку жилья в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке.

«Наличие доступного жилья — один из факторов, влияющих на развитие Арктической зоны России и рост качества жизни северян. Значительный вклад в это вносит программа "Дальневосточная и арктическая ипотека". Она делает жилье доступным для молодых семей и льготных категорий граждан, стимулирует развитие строительной отрасли. За полный год работы программы объем строящегося жилья в АЗРФ вырос на 40%», — приводит пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

В Архангельской области объемы жилищного строительства увеличились на 32% (до 667 тыс. кв. м или 15 тыс. квартир), в Ямало-Ненецком автономном округе — на 40% (278 тыс. кв. м, 5 тыс. квартир). А в Мурманской области рост и вовсе составил 1060% (58 тыс. кв. м, 1 тыс. квартир). На момент запуска «Дальневосточной и Арктической ипотеки» в январе 2024 года там строили всего один дом на 90 квартир. По данным Корпорации, льготные кредиты по программе в Арктической зоне взяли 11,7 тыс. молодых семей.

Чекунков также отметил, что Дальний Восток благодаря «Дальневосточной ипотеке» вышел на первое место в России по темпам жилищного строительства: за последние 5 лет его объемы утроились и достигли 7 млн кв. м.

Материалы по теме:

Арктическая ипотека в Сбере: условия и требования программы

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
А вы брали «Дальневосточную и Арктическую ипотеку»?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Рекомендуем

Свыше 40 тыс. семей получили льготную ипотеку в ДФО в 2024 году
18 дек 2024
276
«Дальневосточный гектар» получили 145 тыс. россиян
27 нояб 2024
377
Почти половину кредитов на жилье в 2024 году в Приморье взяли по «Дальневосточной ипотеке»
08 фев 2025
347
На «Дальневосточную ипотеку» направят дополнительные средства
20 янв 2025
805

Актуальное

Россияне стали чаще покупать жилье на свои деньги, сообщила Набиуллина
сегодня 11:00
192
Главное за неделю с 24 по 28 февраля 2025 года
вчера 16:30
694
В прошлом году ввод нового жилья в Татарстане вырос на 22%
вчера 11:00
82
Какие законы в сфере недвижимости и ЖКХ вступают в силу в марте
вчера 11:00
2K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости