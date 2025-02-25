Льготная ипотека почти удвоила объемы строящегося жилья в Арктике
В Арктической зоне РФ стали строить на 40% больше жилья благодаря запуску «Арктической ипотеки». Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
На Арктическую зону РФ «Дальневосточную ипотеку» расширили в конце 2023 года, а саму программу переименовали в «Дальневосточную и Арктическую ипотеку». Она позволяет взять кредит под низкий процент на покупку жилья в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке.
«Наличие доступного жилья — один из факторов, влияющих на развитие Арктической зоны России и рост качества жизни северян. Значительный вклад в это вносит программа "Дальневосточная и арктическая ипотека". Она делает жилье доступным для молодых семей и льготных категорий граждан, стимулирует развитие строительной отрасли. За полный год работы программы объем строящегося жилья в АЗРФ вырос на 40%», — приводит пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.
В Архангельской области объемы жилищного строительства увеличились на 32% (до 667 тыс. кв. м или 15 тыс. квартир), в Ямало-Ненецком автономном округе — на 40% (278 тыс. кв. м, 5 тыс. квартир). А в Мурманской области рост и вовсе составил 1060% (58 тыс. кв. м, 1 тыс. квартир). На момент запуска «Дальневосточной и Арктической ипотеки» в январе 2024 года там строили всего один дом на 90 квартир. По данным Корпорации, льготные кредиты по программе в Арктической зоне взяли 11,7 тыс. молодых семей.
Чекунков также отметил, что Дальний Восток благодаря «Дальневосточной ипотеке» вышел на первое место в России по темпам жилищного строительства: за последние 5 лет его объемы утроились и достигли 7 млн кв. м.
Арктическая ипотека в Сбере: условия и требования программы
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Вы можете оставить первый.