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Новости
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Количество сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло более чем на 36%

Дата публикации: 25 янв 2023
Количество сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло более чем на 36%
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Количество ипотечных и неипотечных сделок с электронной регистрацией в Сбере в декабре 2022 года превысило 107 тыс., что на 36,4% больше, чем в ноябре, выяснили аналитики Домклик. В четвёртом квартале 2022 года Домклик провёл 262 тыс. сделок с электронной регистрацией, что так же на 36,3% больше, чем в третьем квартале.

Всего количество сделок с электронной регистрацией за весь 2022 год составило более 788 тыс. Из них более 130 тыс. — с электронной закладной. 

В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация занимает 5 дней.

Как работает сервис электронной регистрации сделок

Сервис электронной регистрации сделки от Домклик позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы поступят в личный кабинет Домклик и по электронной почте.

Зарегистрировать в электронном виде можно как ипотечную, так и неипотечную сделку. Это быстро, удобно, а ещё добавляет скидку на ставку по ипотеке на 0,3%.

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Как формируются электронные закладные

Электронные закладные выпускаются во всей территориальной сети Сбера. Закладная в цифровом виде готовится банком и включается в общий пакет документов по ипотечной сделке. Дополнительно посещать отделения банка, Росреестра и МФЦ не нужно.

Участники подписывают договор цифровой подписью. Затем банк передаёт документы в Росреестр на регистрацию ипотеки, откуда закладная направляется в депозитарий банка. После погашения ипотеки банк снимает обременение с залога без участия клиента, который с этого момента может свободно распоряжаться недвижимостью. Согласно законодательству, с 1 июля 2018 года они могут использоваться наравне с бумажными.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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