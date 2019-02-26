Клиентам СберБанка доступно онлайн-обслуживание ипотечного кредита
В личном кабинете сопровождения Домклик клиент может получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, заказать справку или согласие банка, находясь в любой точке мира. И в течение 5-10 минут получить ответ и все необходимые документы, не тратя время на поездки в банк.
До запуска сервиса все вопросы после оформления ипотеки клиенту необходимо было решать в офисе банка. При этом большинство вопросов решить можно только в специализированном офисе – центре ипотечного кредитования, которые в нашей стране открыты не в каждом населенном пункте.
Теперь клиентам СберБанка доступна дистанционная поддержка после оформления ипотеки на весь срок кредитования – с момента получения и до погашения кредита. Сервис предоставляется бесплатно.
Клиент может заказать звонок, написать свой вопрос в чате, оформить страховой полис, запросить справки и другие необходимые ему документы без поездок в банк. Например, получить справку об использовании материнского капитала или продлить страховой полис. Запрос автоматически отправляется специалисту банка, который принимает задачу в работу и помогает решить вопрос клиента.
В личном кабинете по сопровождению клиенты могут отслеживать статусы «Электронной регистрации» сделки и «Сервиса безопасных расчетов» . То есть видят, на каком этапе находятся государственная регистрация сделки и перевод денег продавцу в режиме онлайн. Зарегистрированные документы, подтверждающие право собственности, также можно скачать прямо в личном кабинете.
Пользоваться личным кабинетом уже сегодня могут около 1,3 млн ипотечных заемщиков СберБанка, подписавших кредитный договор после 1 января 2017 года.