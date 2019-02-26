Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
22K

Клиентам СберБанка доступно онлайн-обслуживание ипотечного кредита

Дата публикации: 26 фев 2019
Клиентам СберБанка доступно онлайн-обслуживание ипотечного кредита

В личном кабинете сопровождения Домклик клиент может получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, заказать справку или согласие банка, находясь в любой точке мира. И в течение 5-10 минут получить ответ и все необходимые документы, не тратя время на поездки в банк. 

До запуска сервиса все вопросы после оформления ипотеки клиенту необходимо было решать в офисе банка. При этом большинство вопросов решить можно только в специализированном офисе – центре ипотечного кредитования, которые в нашей стране открыты не в каждом населенном пункте.

Теперь клиентам СберБанка доступна дистанционная поддержка после оформления ипотеки на весь срок кредитования – с момента получения и до погашения кредита. Сервис предоставляется бесплатно. 

Клиент может заказать звонок, написать свой вопрос в чате, оформить страховой полис, запросить справки и другие необходимые ему документы без поездок в банк. Например, получить справку об использовании материнского капитала или продлить страховой полис. Запрос автоматически отправляется специалисту банка, который принимает задачу в работу и помогает решить вопрос клиента.

В личном кабинете по сопровождению клиенты могут отслеживать статусы «Электронной регистрации» сделки и «Сервиса безопасных расчетов» . То есть видят, на каком этапе находятся государственная регистрация сделки и перевод денег продавцу в режиме онлайн. Зарегистрированные документы, подтверждающие право собственности, также можно скачать прямо в личном кабинете.

Пользоваться личным кабинетом уже сегодня могут около 1,3 млн ипотечных заемщиков СберБанка, подписавших кредитный договор после 1 января 2017 года.  

Войти в личный кабинет

Другие новости Домклик 

Мы улучшили сервис проведения сделок с недвижимостью в СберБанке

Скидка 0,3% на ставку по ипотеке продлена на 2019 год

Договор купли-продажи — быстро и без ошибок

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
749
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал