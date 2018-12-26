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Мы улучшили сервис проведения сделок с недвижимостью в СберБанке
Дата публикации: 26 дек 2018
Теперь менеджер банка может создать сделку без ипотеки
Раньше это мог сделать только сам клиент. При этом запись на сделку будет доступна только к менеджеру, создавшему сделку.
Можно вносить свои корректировки в договор купли-продажи
При формировании договора купли-продажи в сделке купли-продажи без ипотеки на Домклик появилась возможность вносить корректировки в договор, прописывая дополнительные условия, необходимые именно для этой сделки.
Доработки сервиса безопасных расчетов
Появилась возможность проводить безопасные расчеты в сделке с двумя получателями денежных средств, а также отслеживать статус расчетов.
Участники сделки видят, на каком этапе находятся расчеты, и когда будет произведен перевод средств на счет получателей.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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