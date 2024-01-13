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Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Дата публикации: 13 янв 2024
В этом году россиян ждут 118 нерабочих дней, включая 14 праздничных. Рассказываем, на какие именно даты выпадают выходные.
На новогодние праздники россияне отдыхали до 8 января. Следующие праздничные дни будут с 23 по 25 февраля. Еще три нерабочих дня выпадают на 8-10 марта.
На майских выходные ждут с 28 апреля по 1 мая и 9-12 мая. Кроме этого, россияне будут отдыхать 12 июня, 3-4 ноября. А новогодние каникулы в этом году начнутся 29 декабря, в воскресенье.
При этом три субботы в 2024-м будут рабочими: 28 декабря, 27 апреля и 2 ноября.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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