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Как клиенты Сбера пользуются бесплатным сервисом оценки рыночной стоимости квартир

Дата публикации: 22 фев 2023
Как клиенты Сбера пользуются бесплатным сервисом оценки рыночной стоимости квартир
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Аналитики сервиса Домклик от Сбера изучили статистику использования бесплатного сервиса для расчёта рыночной стоимости квартир.

Как показывает динамика количества запросов за последние 11 месяцев — пик спроса на расчёт рыночной цены жилья приходился на июль, сентябрь и январь.

Как клиенты Сбера пользуются бесплатным сервисом оценки рыночной стоимости квартир №1

Больше всего запросов оценить квартиру пришло от жителей Москвы — 17%, Санкт-Петербурга — 10%, Московской области — 8%, Свердловской области — 4% и Башкортостана — 4%. При этом чаще всего пользователи оценивали двухкомнатные квартиры — 38%, затем — однокомнатные — 32% и трёхкомнатные — 20%.

Для чего знать рыночную стоимость квартиры

Понимать, сколько стоит квартира, важно и продавцам, и покупателям недвижимости. Если вы продаете квартиру, знание рыночной стоимости поможет выставить объективную цену и быстрее продать жилье, и при этом не потерять финансовую выгоду от сделки. Покупателям это позволит определиться с бюджетом, подобрать нужный вариант и грамотно торговаться с продавцом.

Как пользоваться сервисом

Выяснить рыночную стоимость квартиры в сервисе просто. Нужно ввести адрес дома, количество комнат, площадь жилья и нажать на кнопку «Узнать цену». Уже через секунду сервис бесплатно выдаст ориентировочную рыночную стоимость квартиры.

Для расчёта используется машинное обучение. В алгоритм заложены реальные ипотечные сделки Сбера, проведённые с помощью Домклик. Учитываются параметры квартиры, дома, района, инфраструктура и аналогичное жильё поблизости.

Как бесплатно оценить и узнать рыночную стоимость квартиры: инструкция и советы

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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