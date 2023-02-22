Как клиенты Сбера пользуются бесплатным сервисом оценки рыночной стоимости квартир
Аналитики сервиса Домклик от Сбера изучили статистику использования бесплатного сервиса для расчёта рыночной стоимости квартир.
Как показывает динамика количества запросов за последние 11 месяцев — пик спроса на расчёт рыночной цены жилья приходился на июль, сентябрь и январь.
Больше всего запросов оценить квартиру пришло от жителей Москвы — 17%, Санкт-Петербурга — 10%, Московской области — 8%, Свердловской области — 4% и Башкортостана — 4%. При этом чаще всего пользователи оценивали двухкомнатные квартиры — 38%, затем — однокомнатные — 32% и трёхкомнатные — 20%.
Для чего знать рыночную стоимость квартиры
Понимать, сколько стоит квартира, важно и продавцам, и покупателям недвижимости. Если вы продаете квартиру, знание рыночной стоимости поможет выставить объективную цену и быстрее продать жилье, и при этом не потерять финансовую выгоду от сделки. Покупателям это позволит определиться с бюджетом, подобрать нужный вариант и грамотно торговаться с продавцом.
Как пользоваться сервисом
Выяснить рыночную стоимость квартиры в сервисе просто. Нужно ввести адрес дома, количество комнат, площадь жилья и нажать на кнопку «Узнать цену». Уже через секунду сервис бесплатно выдаст ориентировочную рыночную стоимость квартиры.
Для расчёта используется машинное обучение. В алгоритм заложены реальные ипотечные сделки Сбера, проведённые с помощью Домклик. Учитываются параметры квартиры, дома, района, инфраструктура и аналогичное жильё поблизости.