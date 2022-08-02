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Новости
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Кадастровую стоимость недвижимости во время сделки хотят зафиксировать

Дата публикации: 02 авг 2022
Кадастровую стоимость недвижимости во время сделки хотят зафиксировать
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В Госдуму внесен проект закона о гарантии прав приобретателей объектов недвижимости, его рассмотрят в осеннюю сессию. Если в процессе оформления сделки увеличивается кадастровая стоимость, это не должно влиять на размер платы или цены договора.

В чем проблема?

«Бывает, что за время оформления договора и прочих документов кадастровая стоимость объекта недвижимости возрастает, что влияет на стоимость договора. Проектом закона устанавливается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, фиксируется на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги», — пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Таким образом, цена объекта не может вырасти для покупателя, если выросла его кадастровая стоимость. И наоборот: если после даты подачи заявления на заключение договора аренды или договора купли-продажи объекта недвижимости кадастровая стоимость понизилась, то в таком случае применяется сниженная (измененная) кадастровая стоимость этой недвижимости.

Кого затронет закон

Нововведение коснется граждан и организаций, включая малое и среднее предпринимательство. Но речь в документе идет об объектах недвижимости, которые передаются в собственность или в пользование, только из государственной или муниципальной собственности.

«Напомню, во всех регионах в 2022–2023 гг. должна быть проведена переоценка государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий земель, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест», — дополнил Павел Крашенинников.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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