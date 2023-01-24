Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
596

Ипотеку Сбера в 2022 году получили 22 тысячи Татьян

Дата публикации: 24 янв 2023
Ипотеку Сбера в 2022 году получили 22 тысячи Татьян

К Татьяниному дню (День российского студенчества) аналитики Домклик посчитали, сколько ипотек Сбера в прошлом году получили жительницы страны с именем Татьяна. В 2022-м году новое жильё благодаря банку приобрели 22 тыс. Татьян. Это 2,7% от всей выданной Сбером ипотеки. Общая сумма кредитов превысила 62,5 млрд рублей.

При этом 72% Татьян предпочли жильё на вторичном рынке, а 28% — в новостройках.

Больше всего обладательниц этого имени оформили ипотеку в Московской области (8%), Москве (5,1%), Свердловской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (по 4%). А вот в Ингушетии ни одной Татьяны среди взявших жилищный кредит не нашлось — это единственный такой регион в стране.

51% Татьян, оформивших ипотеку в 2022 году, — в возрасте 31–45 лет, 25% — 46–55 лет.

Читайте также: Что такое ипотека

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить региональный материнский капитал
125K
Материнский капитал при строительстве дома
82K
Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?
79K
Сделки с недвижимостью между родственниками: главные особенности и ограничения
306K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
10
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
805
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
115
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал